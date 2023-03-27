Лыжную трассу за стадионом «Локомотив» предлагают организовать под мостовыми пролетами

Начальник городского Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас в интервью «Вологда.рф» рассказал, где будут тренироваться лыжники Вологды.

Ранее NewsVo писал, что лыжники Вологды уже не в первый раз поднимают вопрос тренировок. Лыжная трасса, где они тренируются сейчас, может быть застроена. Там строится улица Поэта Романова, скоро появится улица Олимпийская. Недавно вопрос лыжни подняла вологодская лыжницы Алина Пеклецова, которая сказала, что спортсменам негде тренироваться.

«После завершения строительства улицы Поэта Александра Романова лыжная трасса в сторону Окружного шоссе будет проложена под мостовыми пролётами на левом берегу реки Шограш. Несколько лет назад, до начала строительства моста, было дано поручение Мэром города о пересмотре части мостового пролёта для проезда как лыжников в зимний период, так и специальной снегоуплотняющей техники», —провокомментировал ситуацию Дмитрий Жиобакас.

По его словам, Администрация города стремится развивать инфраструктуру таким образом, чтобы удовлетворить потребности всех спортсменов. Сейчас в ДЮСШ по зимним видам спорта занимаются более 600 детей, примерно треть тренируется на стадионе «Локомотив», где из-за строительных работ трасса сокращена до 2 км. В администрации поясняют, что сокращение трассы временное и не повлияло на работу школы.

«Срывов тренировочных занятий в зимнем сезоне 2022/2023 года не было. На балансе учреждения имеются ратрак и шесть „Буранов“. Помимо бюджетного финансирования от города Вологды, на подготовку спортсменов субсидия из областного бюджета в последние три года составила почти 4 миллиона рублей. На эти средства от Департамента физической культуры и спорта области учреждение отправляло спортсменов на сборы или соревнования, приобретали инвентарь», — отмечает начальник Управления физической культуры и массового спорта Дмитрий Жиобакас.

Он пояснил, что лыжники могут тренироваться и в других местах: парк Мира, пойма реки Вологды, парк Ветеранов, парк за ДК льнокомбината, Ковыринский парк, территория за ТЦ «Лента», в мкр-не Охмыльцево, пришкольные стадионы (потому что лыжная подготовка входит в обязательную часть программы обучения).

В целом ситуацию со спортом в городе Дмитрий Жиобакас оценил как хорошую:

«Ситуация с инфраструктурой не идеальная. Но мы её исправляем и работаем над её улучшением. На моих глазах развивался женский баскетбол в городе. У спортшколы появился свой зал, а „Вологда-Чеваката“ получила возможность тренироваться и проводить матчи в замечательном спортивном объекте. У спортивной школы по футболу были только поля на ул. Варенцовой, а сейчас есть спорткомплекс и стадион в центре города. Волейболисты, с помощью частного бизнеса, получили возможность тренироваться в новом зале. У хоккеистов и фигуристов теперь два крытых катка. Легкоатлеты и спортсмены пожарно-спасательного спорта ждут с нетерпением завершения модернизации стадиона „Витязь“. Строятся уличные спортивные площадки на придомовых территориях».

Также ежегодно выдающиеся спортсмены Вологды получают городские ежемесячные стипендии в размере 10 тыс. рублей. На эти цели из бюджета областной столицы выделено 1,8 млн рублей. Среди ее обладателей в этом году 15 человек.