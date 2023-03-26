Ледоход пошел на реке Вологде 25 марта

26.03.2023 [Общество]

25 марта в Вологде пошел ледоход. Теплая погода и дожди ускорили таяние льда. Очевидцы успели запечатлеть этот процесс.

Фото публикуется с разрешения автора

- Весна приближается семимильными шагами. Попрощаться со снегом помогает и дождь, ускоряя таяние оставшихся сугробов. А коммунальщики продолжают работы по местам подтопления. Задействованы 8 бригад из числа сотрудников «Вологдагорводоканала». Сейчас в списке - 45 точек, - говорит мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Фото из ТГ-канала Сергея Воропанова

Уровень воды в малых реках Вологды - Шограше и Содеме - в выходные заметно поднялся. Но до отметок 2013 года, когда вышедшие из берегов реки затопили несколько инфраструктурных объектов, пока далеко. Об этом в своем репортаже рассказывают журналисты телеканала Русский север:

Тэги: ледоход, таяние снега, дожди, подтопления

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