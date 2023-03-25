Экс-директором АО «Дед Мороз» Татьяной Муромцевой заинтересовалась прокуратура

25.03.2023 [Общество]

Прокуратура Вологодской области проводит проверку в отношении экс-директора  АО«Дед Мороз» и бывшего депутата законодательного собрания области Татьяны Муромцевой по факту нарушения подписки о невыезде, сообщает «Вести35.РФ».

По данным издания, в середине марта Муромцева посетила выставку «Интурмаркет» в Москве, хотя находилась под подпиской о невыезде, и по решению суда ей было запрещено общаться с кем-либо имеющим отношение к уголовному делу в её отношении. Ранее NewsVO сообщал, что Муромцеву обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, отмывании денежных средств и имущества, а также неправомерном обороте средств платежей.

«В связи с последними событиями, московской историей заинтересовалась областная Прокуратура. В частности, о судьбе Муромцевой СМИ напрямую спросили главу ведомства Андрея Тимошичева. Тот не стал делать никаких скоропалительных выводов. Однако уверенно пообещал разобраться в спорной ситуации и в случае необходимости наказать виновных», — говорится в сообщении «Вести35.РФ».

Тэги: вотчина Деда Мороза, мошенничество, злоупотребление полномочиями, уголовное дело, проверка, прокуратура
фото с сайта вести35.рф

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