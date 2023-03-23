Семинар по звукорежиссуре пройдет в Вологде 17 и 18 апреля

23.03.2023 [Культура]

Двухдневный семинар «Работа звукорежиссера: творчество, техника, технологии» пройдет в Вологде 17 и 18 апреля. Проведет его Надежда Рахманова, заведующая звукоцехом московского Детского музыкального театра юного актера и автор книги «Стиль звукозаписи. Джазовая музыка».

Мероприятие в первую очередь рассчитано на звукорежиссеров учреждений культуры и концертных организаций. Но в нем также могут принять участие все желающие.

В программе:

  • Концертный звуковой комплекс: обеспечение качества передачи на всех этапах звукового тракта. Микрофоны: классификации и способы применения для различных задач. Приборы обработки звука (эквализация, компрессия, искусственная реверберация), их органы управления и особенности настройки.
  • Уровни звука: dBv, dBu, dBSPL, dBFS, LUFS.Корректное построение Гейн-структуры микса с использованием данных анализаторов уровня.
  • Подготовка концерта: подготовка необходимой документации (райдер-офер), слуховой анализ акустики зала, измерение акустической системы, подготовка к проведению саундчека.
  • Практикум: проведение саундчека реальным коллективом. Коррекция устойчивости системы к возникновению обратной акустической связи; расстановка микрофонов; настройка тембральных и динамических характеристик сигналов; построение микса.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 12 апреля по телефону: 8(8172) 72-13-48 или электронной почте [email protected]

Организует мероприятие Областной центр народной культуры.

Семинар платный. Подробнее про условия участия на странице организатора по ссылке.

Место проведения: Вологодский областной колледж искусств по адресу: Вологда, Октябрьская, 19, 1 этаж, помещение общежития колледжа.

Тэги: звук, обучение, культура

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
«Нас выживают»: охотники Усть-Кубинского района обратились к президенту, им стало сложнее охотиться на своих родных землях
В двух медучреждениях Вологды по требованию прокуратуры стали использовать купленное ранее оборудование
Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить
Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе
Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской
Ливневка нового Архангельского моста в Череповце не справилась с таянием снега
В Вологде ищут женщину, которая платила в магазинах чужой банковской картой
Холода замедлили приход весны в Вологодской области

Похожие новости

42 звука животных и птиц можно услышать в отделе природы Вологодского музея-заповедника

Здесь завершились работы по оборудованию аудиоэффектами зала «Сосновые леса»

804
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде открылся крупнейший медицинский центр сети клиник Вита
Вологжан просят убрать припаркованные на улицах автомобили для расчистки снега
Противоаварийные работы на доме Пузан-Пузыревского проведет компания, которая ремонтировала здание вологодской филармонии
Семинар по звукорежиссуре пройдет в Вологде 17 и 18 апреля
Несколько экскурсионных программ подготовили на ближайшие выходные сотрудники Вологодского музея-заповедника
В Вологодском районе похоронили добровольца ЧВК «Вагнер»
Около 500 вологодских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»
 
21.03.2023 [Общество]

«Нас выживают»: охотники Усть-Кубинского района обратились к президенту, им стало сложнее охотиться на своих родных землях

5618
0
22.03.2023 [БлогоVO]

К теме бездомных животных

495
0
22.03.2023 [Обзор Прессы]

При реставрации Храма в с. Нелазское провели биохимический анализ каждого бревна

279
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика