Семинар по звукорежиссуре пройдет в Вологде 17 и 18 апреля

Двухдневный семинар «Работа звукорежиссера: творчество, техника, технологии» пройдет в Вологде 17 и 18 апреля. Проведет его Надежда Рахманова, заведующая звукоцехом московского Детского музыкального театра юного актера и автор книги «Стиль звукозаписи. Джазовая музыка».

Мероприятие в первую очередь рассчитано на звукорежиссеров учреждений культуры и концертных организаций. Но в нем также могут принять участие все желающие.

В программе:

Концертный звуковой комплекс: обеспечение качества передачи на всех этапах звукового тракта. Микрофоны: классификации и способы применения для различных задач. Приборы обработки звука (эквализация, компрессия, искусственная реверберация), их органы управления и особенности настройки.

Уровни звука: dBv, dBu, dBSPL, dBFS, LUFS.Корректное построение Гейн-структуры микса с использованием данных анализаторов уровня.

Подготовка концерта: подготовка необходимой документации (райдер-офер), слуховой анализ акустики зала, измерение акустической системы, подготовка к проведению саундчека.

Практикум: проведение саундчека реальным коллективом. Коррекция устойчивости системы к возникновению обратной акустической связи; расстановка микрофонов; настройка тембральных и динамических характеристик сигналов; построение микса.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 12 апреля по телефону: 8(8172) 72-13-48 или электронной почте [email protected]

Организует мероприятие Областной центр народной культуры.

Семинар платный. Подробнее про условия участия на странице организатора по ссылке.

Место проведения: Вологодский областной колледж искусств по адресу: Вологда, Октябрьская, 19, 1 этаж, помещение общежития колледжа.