«Вологда-Чеваката» обыграла курское «Динамо-Фарм» в заключительном туре Регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги.
Курянки досрочно гарантировали себе первое место по итогам регулярного сезона. Несмотря на это они приехали в Вологду не просто, что называется «отбывать номер» и в первой половине матча шла равная игра, команды по очереди выходили вперёд, справедливом итогом чего был равный счёт на табло — 36:36, по итогам двадцати минут игры.
В третьей десятиминутке игра не изменилась, команды по очереди выходили вперёд, но всё же в концовке этого отрезка удачливее были гости, и на последний двух минутный перерыв команда Виктора Данилова ушла в роли отстающей (48:51). На протяжении первой половины заключительной десятиминутки вологжанки пытались догнать своих соперниц, только на пятой минуте четвертой четверти точный трехочковый бросок Алины Замараевой вновь выводить «желто-фиолетовых» вперёд — 62:61. Но не надолго, гости берут тайм-аут, после которого набирают 4 очка подряд. Затем ещё один дальний бросок, уже в исполнении атакующего защитника «Чевакаты» Анастасии Сущик вновь сравнивает счёт 65:65. В итоге Анастасия с 16-ю набранными очками станет самым результативным игроком своей команды. После чего вологжанкам удалось набрать ещё 4 очка подряд, и одержать победу со счётом 69:65.
«Вологда-Чеваката», набрав 54 очка в 32 матчах, 22 победы и 10 поражений, заняла 4 место по итогам регулярного сезона. Такой же показатель ещё у одной команды, «Казаночки», но по личным встречам вологжанки уступают клубу из Казани, по этому в турнирной таблице находятся строчкой ниже.
Впереди команды ждёт решающая часть сезона, плей-офф или игры на выбывание. Все серии плей-офф пройдут до двух побед одной из команд В ¼ финала «Вологда-Чеваката» встретиться с «УГМК-Юниор». Первый матч пройдет в Вологде 28 марта, после чего команды переедут в Верхнею Пышму (Свердловская область), где сыграют 1 апреля. Третий матч, если понадобиться, пройдёт так же в Вологде 5 апреля.
«Вологда-Чеваката» обыграла курское «Динамо-Фарм»
«Вологда-Чеваката» обыграла курское «Динамо-Фарм» в заключительном туре Регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги.
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