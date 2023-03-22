Прием заявлений в первые классы Вологды стартует 24 марта

О порядке и особенностях подачи заявлений рассказала начальник Управления образования Администрации города Вологды Ирина Гуляева. Запись доступна для всех желающих.

«Обращаю внимание на то, что прием заявлений в первые классы на 2023/2024 учебный год стартует в школах Вологды с 24 марта. За каждой школой определены свои время и дата приема документов и заявлений. Подача заявлений родителей детей, прописанных на закрепленных за школами территориях, завершается 30 июня 2023 года. С 6 июля по 5 сентября будет открыта подача документов для тех, чьи дети не проживают на закрепленной территории. Напоминаю, что родителям детей, которые планируют пойти в школу ранее 6 с половиной лет и позже 8 лет, для получения согласия необходимо обратиться в Управление образования г. Вологды. Всего планируем зачислить порядка 5 тысяч первоклассников. Точное количество классов будет известно уже после окончания приема заявок. Отмечу, что для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития количество классовв этом году увеличено. Также планируем продолжать работу по открытию ресурсных классов для детей с аутизмом. В течение двух лет они хорошо зарекомендовали себя в школах № 39 и 20. Планируем открыть еще два класса в школах № 7 и 12», — рассказала начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева.

Ранее NewsVo рассказывал, что подать заявление можно будет через портал Госуслуг, отправив документы «Почтой России», а также прийти в школу в дни приема заявлений лично. Подробная информация размещена на сайтах школ города. После подачи заявления, его регистрируют, родителям ребенка выдается индивидуальный номер заявления, затем, по результатам его рассмотрения, заявителей информируют тем же путем, каким были поданы документы.

До конца июня школы будут принимать заявления от тех, кто закреплен за образовательными учреждениями по прописке. Затем, можно будет подать заявления не по прописке, при наличии свободных мест. В течение 3 рабочих дней после завершения приемной кампании списки первых классов будут размещены на сайтах образовательных учреждений.Отказать школа имеет право только по причине отсутствия свободных мест. В том случае для подбора дугой школы необходимо обратиться непосредственно в Управление образования, телефон горячей линии 72-45-14.

Преимущественное право при поступлении в школу имеют дети военнослужащих, полицейских, дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенного органа РФ. Преимущественным правом также пользуются дети, чьи старшие братья, сестры, в том числе усыновленные, удочеренные или опекаемые, уже обучаются в данной школе. В этих случаях к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие льготу.

С Постановлением о закреплении территорий за школами, а также информацией о дате и времени подачи заявлений в каждой школе можно ознакомиться на сайте Управления образования города Вологды.

С графиком подачи заявлений в городские школы, расположенные в разных районах, можно ознакомиться по ссылке.