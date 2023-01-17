Опубликован график подачи заявлений в первые классы школ Вологды

17.01.2023 [Общество]

Прием заявлений в первые классы школ Вологды на 2023-2024 учебный год пройдет в марте.

– В следующем учебном году будет открыто 197 первых классов в 40 школах. Это 179 общеобразовательных классов и 18, где дети будут обучаться по адаптивной программе, – сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, подать заявление и документы можно в самой школе, через портал Госуслуги, отправив почтой России.

У каждой школы определены свое время и дата приема документов и заявлений. 

– Делаем это не первый год, чтобы не создавать ажиотаж. Подробнее смотрите в таблице, – добавляет Сергей Воропанов.

Данные таблиц приводим ниже.
 

Тэги: школы, первоклассники

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