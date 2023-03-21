«Нас выживают»: охотники Усть-Кубинского района обратились к президенту, им стало сложнее охотиться на своих родных землях

Наталья Рюмина

Охотники Усть-Кубинского района Вологодской области обратились в прокуратуру и в администрацию президента. Они говорят, что их выживают из охотничьих угодий. Началось это примерно в 2018 году, когда в районе начала свою деятельность организация ООО «Шанс», зарегистрированная в Сочи.

Доехали до Москвы

Охотники Усть-Кубинского района доехали до Москвы, так как считают, что их выживают из охотугодий, где они годами занимались промыслом. В Москве они лично обратились в приемную президента.

«В 2018 году в Усть-Кубинском районе Вологодской области начала свою деятельность организация ООО „Шанс“. Они получили право на охотхозяйственное соглашение в сфере использования охотничьих ресурсов. Но аукционе используя различные способы давления устранили всех конкурентов (имеются свидетели на кого оказывалось давление). Угодья для охоты взяли лучшие, оставшиеся до этого свободные, незакрепленные, у населенных пунктов», — говорится в заявлении охотников к президенту.

В обращении охотники уточняют, что этой организации стал «оказывать прямую и всестороннюю поддержку начальник Пятого территориального сектора по охране и воспроизводству объектов животного мира Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области Иван Комаров. ...начальник пользуется дорогостоящей техникой, предоставленной ООО „Шанс“, в личных целях и для организации незаконных коммерческих охот, в том числе на общедоступных охотничьих угодьях». (цитата из обращения — ред.)

«Кроме того, при создании объектов инфраструктуры при хозяйственной деятельности ООО „Шанс“ грубо нарушается лесное и природное законодательство. Под руководством того же начальник Пятого территориального сектора происходит незаконная вырубка деревьев, строительство дорог в лесу, под которые разрубаются трассы, используется незаконно добытый ПГС (украдено не менее 1000 м³, место известно), происходит огораживание общедоступных территорий капитальными заборами, запрет на доступ граждан в лес и на лесное озеро (есть фото). Это все покрывает начальник Усть-Кубинского территориального отдела Департамента лесного комплекса Вологодской области Смирнов Н.Н (сам охотник и пользуется служебным положением в целях охоты). Местным сельским охотникам, проживающим в данной местности и поколениями охотившимися на данных угодьях запретили даже появляется в лесу, разрешения на охоту дают только своим друзьям», — говорится в обращении.

Охотники пишут президенту, что местные коллективы годами выполняли на своих закрепленных участках комплекс сложных биотехнических мероприятий, что положительно влияет на охотничьи угодья, и за это охотники по распределению получали разрешения, например, на кабана и лося.

«Начальник Пятого территориального сектора, пользуясь своим служебным положением, стал не засчитывать выполнение работ, либо писать надуманные нарушения правил охоты, что автоматически лишало охотника права охотится, либо угрозами запретил охотится. А позже на этих участках уже охотится сам, устраивая коммерческие охоты с целью обогащения. На этих участках посев кормовых полей проводили штатные егеря облохотдирекции за счет бюджета, по указанию Комарова для его друзей. При организации охот также они активно привлекаются, что не входит в их обязанности. Последний случай произошел с коллективом Богородского с/п в который вхожу: 04.01.2023 года Комаров И.А. на ровном месте придумал нарушение, мешал охотится, незаконно изъял разрешение на добычу лося (просто взял проверить и не вернул) при множестве свидетелей. Прямо сказал что „выживает“ из угодий, потому что тут желают охотится другие (зафиксировано на видео). В результате сезон уже закончился и разрешение осталось нереализованное. Весь коллектив деревенских охотников, большинство пенсионеры, остались без охоты и без заслуженного мяса лося».

«Все законно»

NewsVo обратился в правительство Вологодской области с просьбой прокомментировать данное обращение.

В правительстве Вологодской области ответили, что Иван Комаров является начальником Пятого территориального сектора по охране и воспроизводству объектов животного мира Облохотдепартамента.

«Одним из полномочий Ивана Алексеевича является осуществление на территории Усть-Кубинского района федерального государственного охотничьего контроля, суть которого выявление и пресечение нарушений в сфере охоты, совершаемые гражданами и организациями. Данное полномочие Комаров И.А. исполняет в соответствии с нормами действующего законодательства, каких-либо замечаний и взысканий по вопросам исполнения государственных полномочий со стороны Департамента не имеет».

В правительстве Вологодской области в курсе жалобы, там пояснили, что в общедоступных охотугодьях Усть-Кубинского района охотниками, которые осуществляют коллективную добычу лося, кабана и медведя, создано более 20 охотколлективов.

«Все коллективы ежегодно заключают договоры на выполнение мероприятий для получения в последующем разрешений на добычу копытных и медведя. В 2022 году все коллективы, включая охотколлектив, направивший жалобу, выполнили условия договора и получили разрешение на добычу охотресурсов. Кроме этого, все желающие свободно получают разрешения на добычу пушной и пернатой дичи».

Также в правительстве области уточнили, что сотрудником Департамента разрешение на добычу охотресурса может быть изъято в рамках административного производства.

ООО «Шанс», фирма, о которой говорят охотники в своем обращении, уже не раз попадала в поле зрения СМИ. Так в 2021 году жители Усть-Кубинского района уже жаловались на то, что эта компания поставила забор в лесу. Тогда чиновники также ответили, что все законно.

Жители Усть-Кубинского района в 2019 году обнаружили посреди леса забор высотой в три метра из металлической сети. Он замкнут по кругу, с закрытыми воротами и имеющими информационный стенд, что никто без разрешения администрации ООО «Шанс» не может попасть на данную территорию. Писало издание «ВТочку».

По данным издания, кроме забора в районе озера Глухое в Усть-Кубинском районе вырубался лес, причем по периметру, который похож на вертолетную площадку.

Фото охотников Усть-Кубинского района 2021 года, на карте отмечены вырубки

УМВД по Вологодской области было тогда возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на площадке, арендованной ООО «Шанс».

По словам очевидцев, в лесу около озера прокладывают дороги шириной от 6 до 8 м — расчищаются старые лесовозные трассы, разрубаются и раскорчевываются новые участки по лесу и молоднякам. Для этого используют тяжелую дорожную технику (экскаватор, бульдозер), что вредит напочвенному покрову и молодняку деревьев, деревьям и их корневой системе.

По информации Департамента лесного комплекса на 2021 год, договор аренды с «Шансом» разрешает им строить как объекты лесной инфраструктуры, так и объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры. Департамент лесного комплекса в 2021 году посчитал ограждение территории законным. Главное, чтобы строения и остальное были некапитальными сооружениями.

Также компания ООО «Шанс» фигурировала в публикациях NewsVo. Рядом с правительственной базой отдыха в 2019 году в Усть-Кубинском районе появился участок под «служебные гаражи». Он был зарегистрирован 28 марта 2019 года. Краснодарская фирма, которой вдруг стал интересен берег не только Черного моря, но и реки Кубены, также носит название ООО «Шанс». Недавно эту территорию также огородили забором.