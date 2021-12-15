Дорого-богато: в резиденции губернатора в Устье полным ходом идет ремонт

Наталья Рюмина

В резиденции губернатора в Устье-Кубенском уже около года идет ремонт. А земля рядом уходит в частные руки.

Об этом сообщают жители Устья-Кубенского. Люди обеспокоены такой ситуацией. Ведь в 2013 году им уже приходилось отстаивать сосновый бор рядом с резиденцией.

Хороший ремонт начинается с бюджета

Из бюджета Вологодской области продолжают тратить миллионы рублей на резиденции губернатора, о существовании которых стало известно в 2018 году. В этот раз чиновники решили капитально отремонтировать правительственный дом в Устье-Кубенском. На эти цели потратили уже более 10 миллионов рублей и планируют потратить еще около 7 миллионов. Так же рядом с подъездом к базе появился участок под «служебные гаражи».

Похоже, резиденцию губернатора в Устье-Кубенском решили отремонтировать от и до. Заменой кровли, о которой NewsVO сообщал в августе прошлого года, чиновники не ограничились.

Напомним, что в прошлом году на обустройство резиденции губернатора в Устье-Кубенском были потрачены несколько миллионов рублей. В частности, из бюджета области 841 582 рубля ушло на строительство отдельного подъезда к домам и более 2 миллионов рублей на ремонт крыши.

База отдыха в Устье-Кубенском. Фото NewsVO

После ремонта кровли начался капитальный ремонт всего остального здания. С 4 августа по 7 октября 2020 года было потрачено 1 924 825 рублей 26 копеек на ремонт фасада усадьбы. Такие данные можно найти на сайте госзакупок.

Из проектной документации к закупкам можно узнать, что же именно решили отремонтировать чиновники в резиденции губернатора. Акт технического обследования объекта капитального строительства, который был предоставлен в прошлом году компанией ООО «АлтрейдПроект» за 420 тысяч рублей, говорит о том, что главный дом был полностью обследован на предмет технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования.

Инженеры-проектировщики обнаружили, что в доме надо менять все: проводку и осветительные приборы, трубопроводы и сантехнические приборы, отопительную систему.

Специалисты заметили, что обшивка внутренних стен местами имеет расслоение между швами, материал выцвел, в полу появились зазоры между досками, да и сам материал местами постарел. Покрытие пола из керамической плитки имеет трещины и сколы, а петли на дверях провисли. Так же, как и потолок. В акте также говорится о необходимости заменить раковины и унитазы — всего 18 штук, а существующие светильники не соответствуют требованиям по освещенности — их 24.

На основании данного акта и проектной документации из бюджета Вологодской области в конце прошлого года и стали утекать миллионы рублей.