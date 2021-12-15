Дорого-богато: в резиденции губернатора в Устье полным ходом идет ремонт

Наталья Рюмина
В резиденции губернатора в Устье-Кубенском уже около года идет ремонт. А земля рядом уходит в частные руки.
Об этом сообщают жители Устья-Кубенского. Люди обеспокоены такой ситуацией. Ведь в 2013 году им уже приходилось отстаивать сосновый бор рядом с резиденцией.
Хороший ремонт начинается с бюджета
Из бюджета Вологодской области продолжают тратить миллионы рублей на резиденции губернатора, о существовании которых стало известно в 2018 году. В этот раз чиновники решили капитально отремонтировать правительственный дом в Устье-Кубенском. На эти цели потратили уже более 10 миллионов рублей и планируют потратить еще около 7 миллионов. Так же рядом с подъездом к базе появился участок под «служебные гаражи».
Похоже, резиденцию губернатора в Устье-Кубенском решили отремонтировать от и до. Заменой кровли, о которой NewsVO сообщал в августе прошлого года, чиновники не ограничились.
Напомним, что в прошлом году на обустройство резиденции губернатора в Устье-Кубенском были потрачены несколько миллионов рублей. В частности, из бюджета области 841 582 рубля ушло на строительство отдельного подъезда к домам и более 2 миллионов рублей на ремонт крыши.
База отдыха в Устье-Кубенском. Фото NewsVO
После ремонта кровли начался капитальный ремонт всего остального здания. С 4 августа по 7 октября 2020 года было потрачено 1 924 825 рублей 26 копеек на ремонт фасада усадьбы. Такие данные можно найти на сайте госзакупок.
Из проектной документации к закупкам можно узнать, что же именно решили отремонтировать чиновники в резиденции губернатора. Акт технического обследования объекта капитального строительства, который был предоставлен в прошлом году компанией ООО «АлтрейдПроект» за 420 тысяч рублей, говорит о том, что главный дом был полностью обследован на предмет технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования.
Инженеры-проектировщики обнаружили, что в доме надо менять все: проводку и осветительные приборы, трубопроводы и сантехнические приборы, отопительную систему.
Специалисты заметили, что обшивка внутренних стен местами имеет расслоение между швами, материал выцвел, в полу появились зазоры между досками, да и сам материал местами постарел. Покрытие пола из керамической плитки имеет трещины и сколы, а петли на дверях провисли. Так же, как и потолок. В акте также говорится о необходимости заменить раковины и унитазы — всего 18 штук, а существующие светильники не соответствуют требованиям по освещенности — их 24.
На основании данного акта и проектной документации из бюджета Вологодской области в конце прошлого года и стали утекать миллионы рублей.
С 29 октября 2020 года по 24 января 2021 года были отремонтированы отопление, вентиляция, кондиционирование, электроснабжение, охранно-пожарная сигнализация, внутренние сети водоснабжения и канализации. Стоимость работ составила 2 175 873 рублей 15 копеек.
С 11 ноября по 31 декабря 2020 года ООО «Строительные системы» выполнило часть внутренних работ за 1 827 435 рублей 81 копейку.
29 января между БУ ВО «Управлением по эксплуатации зданий» и ООО «Строительные системы» был заключен новый контракт на капитальный ремонт базы отдыха в Устье-Кубенском на сумму 2 226 854 рубля 96 копеек. Фактически фирме оплатили 1 731 391 рубль 22 копейки. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
3 декабря этого года управление по эксплуатации зданий заключило еще один контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий. Цена контракта 2 501 700 рублей 50 копеек. Срок выполнения работ до 28 февраля 2022 года. Согласно техническому заданию, на базе отдыха на эти деньги будет отремонтировано отопление и электроснабжение. В этот же день был заключен другой контракт с ООО «Стройэнергоцентр» на сумму 4 383 572 рубля 34 копейки. За эти деньги будут реализованы архитектурные решения, в частности, по перестройке стен в здании. По данному контракту уже оплачено 1 315 071 рубль 70 копеек. Однако срок исполнения контракта стоит до 28 февраля 2022 года.
Самое интересное в проектной документации то, что в усадьбе решили полностью сделать перепланировку. Проектом предусмотрен демонтаж дверных и оконных блоков, а также демонтаж деревянных каркасных стен, межэтажного покрытия и лестницы на чердак.
В технических заданиях есть пояснение, что выполнение работ должно производится в выходные и праздничные дни; в течение рабочей недели — в вечернее и ночное время. Выполнение работ в дневное время в рабочие дни возможно только по согласованию с Заказчиком.
Напомним, что в этом году, несмотря на «коронавирусный кризис», бюджет управления по эксплуатации зданий сокращен не был в отличие от сфер здравоохранения, образования и культуры.
О том, что каждый год из бюджета Вологодской области утекают миллионы рублей на базы отдыха для чиновников, мы писали еще в 2018 году. Однако за это время расходы на эти цели не то что не сократились, а еще и увеличились. Более того, вокруг усадьбы стала разрастаться территория, занятая под обслуживание базы отдыха. Правда, вновь появившееся участки оформлены на частное лицо — некую фирму ООО «Шанс», которая зарегистрирована в Сочи.
Добрые соседи
Рядом с новым подъездом появился участок под «служебные гаражи». Он был зарегистрирован 28 марта 2019 года. Краснодарская фирма, которой вдруг стал интересен берег не только Черного моря, но и реки Кубены, принадлежит Виктору Липухину.
Липухин Виктор Юрьевич является сыном бывшего генерального директора ОАО «Северсталь». В 2015 году Олег Кувшинников, посещая пансионат «Шексна» в Сочи, назвал его своим близким другом. Соседство в Устье-Кубинском у них также довольно близкое.
В 2018 году мы писали, что база отдыха делит свою территорию с другим домом. Да так, что и не догадаешься о том, что это не единый ансамбль. Даже забор у двух баз отдыха один.
Напомним, что соседний участок ранее принадлежал дочерней организации Презентационно-сервисного центра — НП «Содействия реализации проектов и программ Вологодской области» (В 2019 году ПСЦ вышло из учредителей некоммерческого партнерства).
Согласно выписке из Росреестра, достался участок некоммерческому партнерству 29 февраля 2016 года под строительство зданий, строений, сооружений культурного, спортивно-оздоровительного назначения. Однако некоммерческое партнерство быстро продало участок. С июля 2016 года он стал принадлежать ООО «Шанс». На нем выросли здания в едином стиле с резиденцией.
Судя по спутниковым снимкам, с момента нашего приезда в порядок был приведен и общий берег между двумя базами отдыха. В 2018 году, когда нам удалось пройтись по территории резиденции, на берегу еще только намечалось благоустройство. Что интересно, берег Кубены в этом месте сделали по примеру набережной реки Вологды. Просто закатали в бетон. Простому смертному на этот пляж можно попасть только с воды, в остальном комплекс сооружений коммерческой и государственной структуры огорожены единым забором.
База отдыха в Устье. Снимок со спутника Яндекс.
Всего, по нашим подсчетам, на ремонт резиденции губернатора за последний год ушло около 10 миллионов рублей.
NewsVO поинтересовался у управления по эксплуатации зданий, насколько необходим ремонт в резиденции губернатора в Устье, планируется ли там поменять мебель, как часто губернатор посещает резиденцию, какие делегации принимает там.
«Объекты официальной резиденции Губернатора области в с. Устье построены в период с 2005 по 2007 года. На баланс БУ ВО „Управление по эксплуатации зданий“ указанные объекты переданы в 2017 году, в связи с чем информация о ремонтах, проведенных в период с момента постройки объектов до передачи их на баланс учреждению, отсутствует. В настоящее время в связи с физическим износом и сильным повреждением конструкций объекты резиденции требуют проведения ремонтных работ. В целях поддержания объектов в надлежащем состоянии учреждение организует проведение закупок на выполнение необходимых ремонтных работ, приобретение необходимого имущества. При этом начальная (максимальная) цена указанных закупок определяется способами, установленными действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе. Помимо этого, сообщаем: Губернатор области посещает резиденцию по мере необходимости. Кроме того, она используется для приема официальных делегаций. Однако в 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, мероприятия с участием официальных делегаций в Вологодской области были отменены», — сообщил руководитель управления Сергей Бакланов.
Напомним, что у губернатора Вологодской области несколько резиденций. Кроме Устья, есть еще база отдыха в Череповецком районе и коттедж в Маурино, где Олег Кувшинников проживает постоянно.
Вообще, российские губернаторы любят строить резиденции, однако иногда приходят к решению о том, что их содержание и использование нецелесообразно.
Так, например, в Курганской области в мае прошлого года была выставлена на продажу база отдыха «Болдинцево», на территории которой расположена резиденция местного губернатора. Свое решение чиновники объяснили тем, что это позволит избежать расходов областного бюджета на такие объекты, а также пополнить региональную казну средствами от их продажи. В Сахалинской области базу отдыха экс-губернатора Хорошавина, построенную за бюджетный счет, также сделали общедоступной, чтобы она не тянула деньги из бюджета. По той же причине в 2015 году в Тульской области была продана губернаторская резиденция в Богучарове за 175 миллионов рублей.