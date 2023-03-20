Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской

Жители Вологды жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской. Ездить по временному проезду все сложнее, техники на участке нет.

С вопросом о том, когда уже откроется нормальный проезд на перекрёстке Конева-Воркутинская жители обращаются в ЦУР.

«Организованный объезд находится в ужасном состоянии, ямы глубиной до 30-40 см, пробки, пешеходный переход вообще опасен для жизни. А на закрытом участке дороги на самом перекрёстке никто ничего не делает, там уже с января нет никаких рабочих, поэтому говорить, что подрядчик не уложился в сроки — это враньё, никто ничего не делать. Долго ли ещё будут продолжаться издевательства над жителями улиц Конева и Воркутинской? Очень хочется знать конкретные планы со сроками по ремонту вышеуказанного участка дороги», — написала одна из жительниц Вологды.

В Центре управления регионом ей ответили, что Администрация города выполнила частичный ремонт объездного временного участка. Завершение строительства дороги планируется в ноябре 2023 года.

Однако, от ремонтных работ людям легче ездить не стало, ямы так и остались. В ЦУРе пояснили, что служба городского хозяйства выедет на этой неделе на обследование участка и выполнит (при необходимости) дополнительно подсыпку.

«Дорога временная, идеальной она быть не может, к сожалению», — пояснили в ЦУР.

В октябре прошлого года жители уже обращались с вопросом о перекрестке в управление. Тогда в Центре управления регионом Вологодской области сообщили, что полноценный проезд на перекрестке Конева-Воркутинская откроют 1 декабря 2022 года.

В июле NewsVo сообщал, что движение на участке улицы Воркутинской ограничат в связи с масштабными ремонтными работами на инженерных сетях более чем на два месяца. До 24 сентября.