Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской

20.03.2023 [Общество]

Жители Вологды жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской. Ездить по временному проезду все сложнее, техники на участке нет. 

С вопросом о том, когда уже откроется нормальный проезд на перекрёстке Конева-Воркутинская жители обращаются в ЦУР. 

«Организованный объезд находится в ужасном состоянии, ямы глубиной до 30-40 см, пробки, пешеходный переход вообще опасен для жизни. А на закрытом участке дороги на самом перекрёстке никто ничего не делает, там уже с января нет никаких рабочих, поэтому говорить, что подрядчик не уложился в сроки — это враньё, никто ничего не делать. Долго ли ещё будут продолжаться издевательства над жителями улиц Конева и Воркутинской? Очень хочется знать конкретные планы со сроками по ремонту вышеуказанного участка дороги», — написала одна из жительниц Вологды.

В Центре управления регионом ей ответили, что Администрация города выполнила частичный ремонт объездного временного участка. Завершение строительства дороги планируется в ноябре 2023 года.

Однако, от ремонтных работ людям легче ездить не стало, ямы так и остались. В ЦУРе пояснили, что служба городского хозяйства выедет на этой неделе на обследование участка и выполнит (при необходимости) дополнительно подсыпку.

«Дорога временная, идеальной она быть не может, к сожалению», — пояснили в ЦУР. 

В октябре прошлого года жители уже обращались с вопросом о перекрестке в управление. Тогда в Центре управления регионом Вологодской области сообщили, что полноценный проезд на перекрестке Конева-Воркутинская откроют 1 декабря 2022 года.

В июле NewsVo сообщал, что движение на участке улицы Воркутинской ограничат в связи с масштабными ремонтными работами на инженерных сетях более чем на два месяца. До 24 сентября.

 

Тэги: ремонт дорог, Конева

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
В двух медучреждениях Вологды по требованию прокуратуры стали использовать купленное ранее оборудование
Разделение Вологды на уборку города по частям привело к скандалам
В Вологде определился подрядчик строительства Некрасовского моста
В Вологде пропала 12-летняя девочка
«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог
Погибший в СВО младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен в Тотемском районе
В Вологде ищут женщину, которая платила в магазинах чужой банковской картой
Холода замедлили приход весны в Вологодской области
Уникальный жилой комплекс с ФОКом и бассейном построят в Череповце

Похожие новости

Дороги в селе Сямжа испортились через три месяца после ремонта

Суд обязал подрядчика отремонтировать их по гарантии

1317
0

В Череповецком районе чиновники решили начать ремонт дороги зимой

Чиновники решили сделать ремонт дорог в деревне Борисово Ирдоматского сельского поселения. Срок приемки работ — 26 декабря

1895
0

Вологодская область потратит 63 млрд рублей на ремонт дорог в ближайшие пять лет

Меморандум на финансирование ремонта дорог подписан с Федеральным дорожным агентством

1943
0

К 2027 году трасса между Вологдой и Череповцом должна стать четырехполосной

Трасса между областным и промышленным центром является самой загруженной в Вологодской области

851
0

Перекресток Конева-Воркутинская в Вологде откроют только 1 декабря

С вопросом о том, когда же на этом участке будет восстановлено полноценное движение в ЦУР обратилась жительница Вологды

2325
0

В Череповце вновь пообещали отремонтировать улицу Краснодонцев, ремонта которой жители ждут 20 лет

Объем работ власти сократили при этом в два раза

1043
0

Дорогу Череповец — Белозерск — Липин Бор в этом году отремонтируют на участке в 6,4 километра

В прошлом году ремонт охватил 92 километра дороги. В департамента дорожного хозяйства области говорят, что работы идут строго по графику

1003
0

Автомобили, которые двигаются по улице Конева в Вологде, направят в объезд из-за ремонтных работ

 В этом месте  запланированы работы по переустройству инженерных сетей

1969
0

В Вологде с третьего раза нашли подрядчика на ремонт улицы Гагарина

На эти работы будет потрачено 106 738 507 рублей 70 копеек

1374
0

На трех участках дорог в Вологде идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Речь идет о ремонте дорог на улице Мира в селе Молочное, на Осановском проезде и на Старо-Кирилловском шоссе

1755
0

Движение транспорта по улице Галкинской в Вологде будет ограничено с 14 июня по 30 июля

Ограничение будет связано с капремонтом теплосетей, которые находятся на участке Галкинской от площади Бабушкина до улицы Чехова

1385
0

Ямочный ремонт начнется в ближайшее время на дорогах Вологодской области

Уже на этой неделе в регионе начнут работу несколько асфальтобетонных заводов

1392
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег
Ливневка нового Архангельского моста в Череповце не справилась с таянием снега
В Вологодской полиции рассказали, как мошенники крадут деньги с помощью QR-кода
Мотивационная платформа с системой накопления баллов будет работать на базе Карты  жителя Вологды
В Шекснинском районе двое детей оказались на дрейфующей льдине
Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Жителям Вологодской области предлагают принять участие в переписи воробьев
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

5114
0
19.03.2023 [БлогоVO]

Прогулка по Красавино

475
0
20.03.2023 [Обзор Прессы]

«Возродим храм - возродим край!»

168
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика