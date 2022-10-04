Перекресток Конева-Воркутинская в Вологде откроют только 1 декабря

04.10.2022 [Общество]

В Центре управления регионом Вологодской области сообщили, что полноценный проезд на перекрестке Конева-Воркутинская откроют только 1 декабря.

С вопросом о том, когда же на этом участке будет восстановлено полноценное движение в ЦУР обратилась жительница Вологды.

«Официально говорили о закрытии с 9 июля по 24 сентября, но сегодня 1 октября, а проезд всё ещё закрыт и работы там не окончены. Прошу задать конкретные вопросы к администрации города Вологды, почему обманули жителей, когда откроют проезд и каким образом понёс ответственность подрядчик, который не выполняет работы в срок», — написала женщина. 

В центре управления регионом ей ответили, что по информации службы городского хозяйства, движение на перекрестке Конева — Воркутинская предварительно планируется открыть с 1 декабря 2022 года.

В июле NewsVo сообщал, что движение на участке улицы Воркутинской ограничат в связи с масштабными ремонтными работами на инженерных сетях более чем на два месяца. До 24 сентября.

Тэги: ремонт дорог, Вологда

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