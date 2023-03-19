Одну победу в трех матчах одержали вологодские баскетболистки во втором туре финального этапа за 5-8 места чемпионата Высшей лиги.

Матчи, как и в предыдущем туре, прошли в Челябинске с 17 по 19 марта. Баскетбольным клуб «Вологжанка-Вологда регион» встречалась с командами из Новосибирской и Челябинской областей, а так же Самары.

Проиграв два первых матча тура, против новосибирского «Динамо 2» (49:56) и челябинской «Славянки» (54:75), в заключительном матче тура вологжанки встречались с «Самарой 2», и уже впервой четверти смогли сделать себе задел в 6 очков (14:8). Во второй десятиминутке самарские баскетболистки смогли подтянутся и даже трижды сравнивали счет, но все же на большой перерыв "красно-черные" ушли в лидерах - 26:21.

Третья четверть осталась за самарской командой, и перед заключительной четвертью вологжанки уступали 37:40. Выйти вновь вперед вологжанки смогли только в середине четвертой четверти и больше своего лидерства уже не теряли. Вологодские баскетболистки одержали победу со счетом 54:49, которая для «Вологжанки-Вологда регион» стала только 2-й в 34-х матча сезона Высшей лиги.

Еще одна особенность этой победы в том, что «Вологжанке» пришлось играть без своего главного тренера. Владимир Крашенин был вынужден пропустить игру по состоянию здоровья. Уже после матча Крашенин скажет: "Я горжусь своей командой!"

Несмотря на этот успех, дебютантки Высшей лиги находятся на последнем - 8-м месте турнирной таблицы. И уже вряд ли поднимутся выше.

