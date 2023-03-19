Команда из Великого Устюга вышла Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

Финал регионального этапа прошел в Архангельске с 14 по 18 марта. Вологодскую область представляла команда школы №4 Великого Устюга, которую тренирует Наталья Майстенко, первый тренер Алины Замараевой - капитана «Вологды-Чевакаты».

В полуфинале устюжанки взяли верх над СОШ №5 из города Гусев, Калининградской области - 65:57. А в матче за золотые медали против гатчинской средней школы №2 подопечные Натальи Майстенко уже после первой четверти уступали больше десяти очков (2:13). В дальнейшем устюжанки пустились в погоню, но догнать соперников так и не смогли. В результате, матч завершился со счетом 55:47 в пользу команды из Ленинградской области.

- «КЭС- БАСКЕТ» - это лучший проект для детей «больных» этой прекрасной игрой! Атмосфера, эмоции, борьба до последних секунд и при этом дружеская, домашняя атмосфера. Все - большая, дружная баскетбольная семья, готовая прийти на помощь, поддержать, подбодрить и просто быть рядом. Спасибо за встречу с коллегами, которых не видела много лет, а тут поняла, что мы и не расставались. Всем удачи, новых побед, и встретиться в новом сезоне, - написала Наталья Майстенко на своей странице в социальной сети.

Несмотря на поражение в финале, устюжанки, как серебряные призеры Северо-Западного ФО получили путевки в Суперфинал, в котором уже сыграют лучшие школьные команды со всей страны.