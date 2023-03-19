Двух очков не хватило команде «Вологда-Чеваката» для победы в седьмом туре второго группового этапа баскетбольной Суперлиги

19.03.2023 [Спорт]

Двух очков не хватило команде «Вологда-Чеваката» для победы в седьмом туре второго группового этапа баскетбольной Суперлиги.

В гостевом матче против «Казаночки» вологжанки выступали в роли догоняющих на протяжении всей первой половины встречи. Максимальное отставание «пчел» на этом отрезке игры составляло 14 очков (7:21). Во второй четверти подопечные Виктора Данилова смогли до минимума сократить свое отставание - 24:27, а в середине третьей десятиминутки и вовсе вышли вперед, впервые в этом матче - 33:31. Вторая половина третьей четверти прошла как на качелях, лидерство переходило то к одной, то к другой команде.

В заключительной десятиминутке шла равная борьба, в которой чуть удачливее были хозяйки паркета. Матч завершился со счетом 57:55 в пользу «Казаночки».

Дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов у «пчел» оформила тяжелый форвард команды Марина Шевелева. Еще 15 очков «Чевакате» принесла Ксения Магжанова.

После этого тура подопечные Виктора Данилова опустились на 4-ю строчку турнирной таблицы, 21 победа и 10 поражений в 31 матче, с учетом игры на предварительном этапе. В заключительном туре Регулярного сезона, 22 марта, «Вологда-Чеваката» примет текущего лидера курский «Динамо-Фарм». Команды встречались в этом сезоне уже три раза. Два первых матче завершились победами «чевакаток», ну, а предыдущая игра осталась за баскетболистками из Курска. Так что будет за что брать реванш.

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол

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