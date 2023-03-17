Пробные занятия по хоккею и фигурному катанию начинаются в новом ледовом дворце между улицами Молодежная и поэта Романова

Пробные занятия по хоккею и фигурному катанию начинаются с 20 марта в новом ледовом дворце «ВологдАрена», который находится между улицами Молодежная и поэта Александра Романова.

– Занятия бесплатные в рамках спортивной подготовки. Сдача контрольных нормативов проходила в феврале. Предварительные списки принятых детей опубликованы в группе Вконтакте и на сайте СШОР «Витязь», – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Среди тренеров, которые начинают работу в новом ледовом дворце: Егор Заплатников и Александр Метельков (хоккей), а также Гавриил Коковкин, Иван Армеев и Снежана Ловакова (фигурное катание).

Ранее NewsVo рассказывал, что новый крытый каток с искусственным льдом расположен в Вологде в квартале между улицами Молодежная и поэта Александра Романова.

Здание спортивного центра расчитано для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию детей и взрослых и массовых катаний, а также для соревнований регионального и всероссийского уровня. Самые юные спортсмены – 2019 года рождения, они будут заниматься в спортивно-оздоровительных группах.

Общая площадь трехэтажного здания — 9063,75 квадратных метров. Единовременная пропускная способность объекта — 125 спортсменов в смену. Ледовый дворец «ВологдАрена» — объект спортивной школы олимпийского резерва «Витязь», построен в Вологде в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».