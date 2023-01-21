Новый Ледовый дворец откроется в Вологде 17 февраля

21.01.2023 [Общество]

Новый Ледовый дворец откроется в Вологде на улице поэта Романова 17 февраля. 

Накануне Губернатор Олег Кувшинников провел рабочий выезд на новый объект вместе с мэром Сергеем Воропановым и начальником департамента физической культуры и спорта области Сергеем Фокичевым.  

– Сегодня я впервые оценил Ледовый дворец после завершения строительства, и результат превзошел мои ожидания. Это фантастический объект, который по техническим возможностям вполне можно назвать Дворцом спорта будущего. Здесь современное оборудование и отличный лед, созданы все условия для занятий хоккеем и фигурным катанием, тренировок спортсменов и размещения зрителей, – отметил глава региона. – Церемонию открытия проведем с приглашением звезд и олимпийских чемпионов. Кроме того, в этот же день планируем организовать матч молодежной хоккейной лиги, зрелищное лазерное шоу.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» за 2,5 года. 

В строительство инвестировано 1,2 миллиарда рублей. 

Название Ледовому дворцу в виде аббревиатуры «ВологдАрена» вологжане выбрали путем голосования летом прошлого года. В эксплуатацию объект был введен в декабре.

В здании нового Ледового дворца два этажа для посетителей, общая площадь – более девяти тысяч квадратных метров. Центральный вход оснащен карусельной дверью и системой электронного контроля для учета посетителей. 

– Здесь широкие проходы для удобства хоккеистов, зоны для входа маломобильных посетителей. Помещение для проката коньков и оборудования, отдельные раздевалки для массового катания и гардероб на 800 мест. Система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, – говорится в пресс-релизе.

В галерее на первом этаже планируется оборудовать олимпийский музей Вологодской области, где среди экспонатов будут фотографии и личные вещи олимпийцев, а также вологжан, которые достигли значительных успехов в различных видах спорта. Это совместный проект Вологодчины с Олимпийским комитетом России. Сообщается, что проект музейного пространства уже готов.

– У нас хранятся вещи советской спортсменки уроженки Вологды Тамары Рыловой – медали, лавровый венок. Это чемпионка мира в многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в беге на тысячу метров. Вологжане должны о ней знать. Также у нас есть вещи советского биатлониста олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева и других земляков, известных спортивными достижениями. Вспомнить о них посетители смогут, пока ожидают начала матчей, – говорит Сергей Фокичев.

Сообщается, что борта ледовой арены – профессиональные, соответствуют требованиям континентальной хоккейной лиги. Они обнесены прочными прозрачными акриловыми панелями. В центре ледового поля размещено изображение символа Вологодской области – кружевной птички. Трибуны с удобными креслами рассчитаны на 788 мест.

Зал оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием, он будет трансформироваться для проведения различных мероприятий и вмещать до трех тысяч зрителей. К дню открытия на одной из стен смонтируют мультимедийный экран размером 14 на 4 метра.

Третий этаж Ледового дворца – технологический, здесь размещены системы вентиляции и кондиционирования, тепловой узел и газовая котельная. Эти системы настроены таким образом, что во всех помещениях поддерживается необходимая температура: на ледовой арене холодно, в остальных помещениях тепло. Для противопожарной безопасности установлена система дымоудаления.

– Одновременно в Вологде строится сразу несколько спортивных объектов, будет сформирован мощный спортивный кластер, включающий Ледовый дворец, ледовый ФОК «Золотая шайба», ФОКОТ, стадион «Витязь» с трибунами на 1,5 тысячи мест, двумя тирами, современным футбольным полем и теннисными кортами. Объем инвестиций – два миллиарда рублей. Кроме того, принято решение о строительстве модульного ФОКа, – рассказал Олег Кувшинников. – Такие уникальные объекты удается возводить при поддержке нашего Президента и Министерства спорта. Мы уверены, что выполним поручение главы государства, и к 2030 году 70% населения региона будет активно заниматься физкультурой и спортом: всю инфраструктуру для этого построим.

Строящийся поблизости ледовый ФОК «Золотая шайба» сейчас готов на 50%, открыть его планируется в конце этого года. Там появятся две дорожки для керлинга и скалодром, а это возможность профессионально заниматься новыми для региона видами спорта.

Летом планируется завершить работы на ФОКОТе: футбольное поле с искусственным покрытием готово, осталось уложить покрытие на беговых дорожках. Спортивный объект открытого типа дополнительно оснащен площадками для занятий волейболом, баскетболом и стрит-баскетом, а также уличными тренжерами.   

Модульный ФОК, о возведении которого заявил Губернатор, появится на свободном земельном участке. Его построят по федеральному проекту «Бизнес-спринт», федеральные средства в размере 78 миллионов рублей уже подтверждены. Это будет быстровозводимое помещение, состоящее из административно-бытового комплекса с раздевалками, тренерскими и душевыми, игровым залом с универсальным покрытием. В нем будут проводиться все «сухие» тренировки для спортсменов.

Тэги: ледовый дворец

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО
Завершены работы по переустройству инженерных сетей на строящейся ул. Поэта Романова в Вологде
Депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области

Похожие новости

В Соколе выбрали название для нового ледового дворца

Новый ледовый дворец в Соколе назовут «Кристалл»

868
0

В Вологде выбрали название для строящегося Ледового дворца в Бывалово

Жители прислали 139 вариантов названия для Ледового дворца

888
0

Суд оштрафовал ХК «Северсталь» за несоблюдение правил безопасности во время матча с клубом СКА

Сумма штрафа составила 100 000 рублей

1490
0

Строительство Ледового дворца началось в Соколе

Глава района Юрий Васин назвал это событие историческим

1045
0

В Соколе вновь обещают построить Ледовый дворец

На этот раз начать строительство обещают в 2022 году

1365
0

Частный центр хоккейной подготовки откроют в Череповце в 2021 году

Он расположится на пустыре за парком 200-летия на улице Леднева

1053
0

В Осановской роще в Вологде планируют построить ледовый ФОК

Он разместится рядом с ледовым дворцом

2932
0

Ледовый дворец в Майском откроется после реконструкции в октябре

15 октября комплекс примет первые в этом году соревнования — турнир «Золотая шайба»

5367
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Новый Ледовый дворец откроется в Вологде 17 февраля
О традициях крещенских гаданий расскажут в усадьбе Брянчаниновых 22 января
Вологжанин заплатил 100 тысяч рублей за поход в театр с жительницей Ярославля, но попал на мошенников
Выставка дизайнера одежды Ксении Демьяненко-Новиковой откроется в Вологде 26 января
Житель Вологды до смерти избил супругу
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3856
0
21.01.2023 [БлогоVO]

Ничего себе гость! Теперь боюсь, медведь бы не пришёл!

649
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

906
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика