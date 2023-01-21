Новый Ледовый дворец откроется в Вологде 17 февраля

Новый Ледовый дворец откроется в Вологде на улице поэта Романова 17 февраля.

Накануне Губернатор Олег Кувшинников провел рабочий выезд на новый объект вместе с мэром Сергеем Воропановым и начальником департамента физической культуры и спорта области Сергеем Фокичевым.

– Сегодня я впервые оценил Ледовый дворец после завершения строительства, и результат превзошел мои ожидания. Это фантастический объект, который по техническим возможностям вполне можно назвать Дворцом спорта будущего. Здесь современное оборудование и отличный лед, созданы все условия для занятий хоккеем и фигурным катанием, тренировок спортсменов и размещения зрителей, – отметил глава региона. – Церемонию открытия проведем с приглашением звезд и олимпийских чемпионов. Кроме того, в этот же день планируем организовать матч молодежной хоккейной лиги, зрелищное лазерное шоу.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, объект построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» за 2,5 года.

В строительство инвестировано 1,2 миллиарда рублей.

Название Ледовому дворцу в виде аббревиатуры «ВологдАрена» вологжане выбрали путем голосования летом прошлого года. В эксплуатацию объект был введен в декабре.

В здании нового Ледового дворца два этажа для посетителей, общая площадь – более девяти тысяч квадратных метров. Центральный вход оснащен карусельной дверью и системой электронного контроля для учета посетителей.

– Здесь широкие проходы для удобства хоккеистов, зоны для входа маломобильных посетителей. Помещение для проката коньков и оборудования, отдельные раздевалки для массового катания и гардероб на 800 мест. Система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, – говорится в пресс-релизе.

В галерее на первом этаже планируется оборудовать олимпийский музей Вологодской области, где среди экспонатов будут фотографии и личные вещи олимпийцев, а также вологжан, которые достигли значительных успехов в различных видах спорта. Это совместный проект Вологодчины с Олимпийским комитетом России. Сообщается, что проект музейного пространства уже готов.

– У нас хранятся вещи советской спортсменки уроженки Вологды Тамары Рыловой – медали, лавровый венок. Это чемпионка мира в многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в беге на тысячу метров. Вологжане должны о ней знать. Также у нас есть вещи советского биатлониста олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева и других земляков, известных спортивными достижениями. Вспомнить о них посетители смогут, пока ожидают начала матчей, – говорит Сергей Фокичев.

Сообщается, что борта ледовой арены – профессиональные, соответствуют требованиям континентальной хоккейной лиги. Они обнесены прочными прозрачными акриловыми панелями. В центре ледового поля размещено изображение символа Вологодской области – кружевной птички. Трибуны с удобными креслами рассчитаны на 788 мест.

Зал оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием, он будет трансформироваться для проведения различных мероприятий и вмещать до трех тысяч зрителей. К дню открытия на одной из стен смонтируют мультимедийный экран размером 14 на 4 метра.

Третий этаж Ледового дворца – технологический, здесь размещены системы вентиляции и кондиционирования, тепловой узел и газовая котельная. Эти системы настроены таким образом, что во всех помещениях поддерживается необходимая температура: на ледовой арене холодно, в остальных помещениях тепло. Для противопожарной безопасности установлена система дымоудаления.

– Одновременно в Вологде строится сразу несколько спортивных объектов, будет сформирован мощный спортивный кластер, включающий Ледовый дворец, ледовый ФОК «Золотая шайба», ФОКОТ, стадион «Витязь» с трибунами на 1,5 тысячи мест, двумя тирами, современным футбольным полем и теннисными кортами. Объем инвестиций – два миллиарда рублей. Кроме того, принято решение о строительстве модульного ФОКа, – рассказал Олег Кувшинников. – Такие уникальные объекты удается возводить при поддержке нашего Президента и Министерства спорта. Мы уверены, что выполним поручение главы государства, и к 2030 году 70% населения региона будет активно заниматься физкультурой и спортом: всю инфраструктуру для этого построим.

Строящийся поблизости ледовый ФОК «Золотая шайба» сейчас готов на 50%, открыть его планируется в конце этого года. Там появятся две дорожки для керлинга и скалодром, а это возможность профессионально заниматься новыми для региона видами спорта.

Летом планируется завершить работы на ФОКОТе: футбольное поле с искусственным покрытием готово, осталось уложить покрытие на беговых дорожках. Спортивный объект открытого типа дополнительно оснащен площадками для занятий волейболом, баскетболом и стрит-баскетом, а также уличными тренжерами.

Модульный ФОК, о возведении которого заявил Губернатор, появится на свободном земельном участке. Его построят по федеральному проекту «Бизнес-спринт», федеральные средства в размере 78 миллионов рублей уже подтверждены. Это будет быстровозводимое помещение, состоящее из административно-бытового комплекса с раздевалками, тренерскими и душевыми, игровым залом с универсальным покрытием. В нем будут проводиться все «сухие» тренировки для спортсменов.