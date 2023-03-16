Как выглядели жители средневековой Вологды расскажут на встрече 18 марта

Встреча «Антропологическое портфолио средневековой Вологды» пройдет 18 марта в вологодской городской библиотеке «Книжный экспресс».

Проведет встречу Татьяна Пантелеева, антрополог, старший научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника.

– Как выглядел наш город в средние века, мы можем судить по картинам, схемам и описаниям из письменных источников. Мы можем представить, как жили вологжане и чем они занимались. Но внешний вид вологжан, в определенной степени, оставался тайной за семью печатями. Единственным портретом вологжанина 17-го века был портрет Гавриила Мартыновича Фетиева. А сейчас, благодаря совместным усилиям большой команды профессионалов: ученых, археологов, музейных работников и высоких технологий коллекцию изображений вологжан пополнили еще восемь замечательных портретов, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что несколько портретов жителей Вологды эпохи средневековья воссоздали специалисты московской Лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской Академии наук.

Для этого ученые использовали методику известного советского антрополога Михаила Герасимова по восстановлению облика человека по его черепу. Материалом для реконструкций стали останки со средневековых некрополей, которые были найдены в ходе археологических раскопок в Вологде.

– Критерием отбора служили сохранность скелетных останков, а также морфологические особенности черепов, характеризующие различные антропологические типы среди населения средневековой Вологды, – пояснили ученые.

«Антропологическое портфолио средневековой Вологды» – это проект фонда Вологодского музея, который реализовали при финансовой поддержке гранта правительства области.

Итогом проекта тогда стала выставка «Антропологическое портфолио» в Вологодском музее-заповеднике.

Начало встречи 18 марта в 16:00 в городской библиотеке №6 «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.