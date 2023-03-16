Новый спектакль-променад создаст в Кирилло-Белозерском монастыре вологодский «ОккервильТеатр»

16.03.2023 [Культура]

Новый спектакль-променад «Что расскажут стены» создаст в Кирилло-Белозерском монастыре вологодский «ОккервильТеатр» при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На эти цели театр выиграл грант размером в 783 519 рублей.

– Аскетичная северная природа и средневековая архитектура монастыря является «живой», практически законченной декорацией для спектакля. В связи с этим был выбран формат променад-спектакля – зрители отправляются в настоящее историческое путешествие вслед за артистами, не нарушая тишины этого места. Драматургической основой спектакля станет документальный материал из истории обители, а персонажами – реальные исторические фигуры, связанные с Кирилло-Белозерским монастырем и его окрестностями, – рассказывают авторы проекта. – Что расскажут стены? Свидетелями скольких событий, судеб, преобразований, эпох стали стены Кирилло-Белозерского монастыря? Что они слышали? О чем они молчат? Что могут рассказать? Зрители услышат все это через наушники.

По задумке создателей новый спектакль-променад уже в этом году станет частью культурной и туристической инфраструктуры Кирилло-Белозерского монастыря.

Ранее NewsVo рассказывал, что променад-спектакль – это спектакль-прогулка, который соединяет в себе элементы театра, экскурсии и квеста: здесь зрители не сидят в зале, а отправятся вслед за артистами по определенному маршруту. 

Променад-спектакль – это новый, но уже достаточно популярный театральный жанр. Существуют целые театры, специализирующиеся только на подобных форматах. Первым в Вологде за такую необычную форму взялся «ОккервильТеатр», который позиционирует себя как площадку для театральных экспериментов.

Тэги: спектакль, гранты, эксперимент, история, экскурсия

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