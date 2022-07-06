На променад-спектакли приглашает в июле вологодский «ОккервильТеатр»

06.07.2022 [Культура]

В июле вологодский «ОккервильТеатр» приглашает на променад-спектакль «Слушаю мою Вологду».

Променад-спектакль – это спектакль-прогулка, который соединяет в себе элементы театра, экскурсии и квеста. Зрители со специальным оборудованием отправятся вслед за артистами по определенному маршруту в Вологде. 

Ранее NewsVo рассказывал, что променад-спектакль – это новый, но уже достаточно популярный театральный жанр. Существуют целые театры, специализирующиеся только на подобных форматах.

Первым в Вологде за такую необычную форму взялся ОккервильТеатр, который позиционирует себя как площадку для театральных экспериментов.

– Кроме того, что это просто необычный формат, замечательно и то, что постановка основана на документальном материале. Маршрут спектакля проходит по исторической части города, но наш променад дает возможность увидеть Вологду с другой точки зрения – через призму личного восприятия города ее жителями. В спектакле звучат реальные голоса вологжан, – говорит о спектакле художественный руководитель театра Николай Смирнов.

Напомним, что этот спектакль стал результатом работы Лаборатории Документального театра, которая проходила в рамках проекта «Где театр?» в 2019 году в Вологде.

Даты променада-спектакля «Слушаю мою Вологду» в июле:

  • 9 июля в 12:00
  • 10 июля в 15:00
  • 13 июля в 18:00
  • 16 июля в 12:00
  • 21 июля в 18:00
  • 23 июля в 15:00
  • 24 июля в 12:00
  • 27 июля в 18:00
  • 30 июля в 12:00
  • 31 июля в 12:00

Подробную информацию о бронировании и приобретении билетов, а также о месте встречи вы сможете узнать на странице https://vk.com/okkervil_teatr театра в социальной сети.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: спектакль, экскурсия, Театры

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