О путешествии по Ирану расскажет в Вологде петербуржец Сергей Комаров

Лекция «Вольное путешествие по Ирану» пройдет в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 19 марта.

Проведет встречу Сергей Комаров, петербургский художник, дизайнер и путешественник.

Мероприятие состоится в рамках клуба любителей английского языка, частым участником которого стал Сергей Комаров.

– Осенью прошлого года Сергей совершил путешествие по Исламской Республике Иран, проехав всю страну с севера на юг. Передвигался пешком, автостопом, на мотоцикле, автобусах, поездах, самолетах и кораблях. Посетил около 20 городов, деревень и сел. Изучал достопримечательности, в том числе Шах-Черах – один из красивейших мавзолеев Шираза в Иране, неофициальное название которого – «Зеркальная мечеть», – говорится в анонсе мероприятия.

На лекции гости узнают об истории, обычаях и нравах этой восточной страны, о ее красоте, уникальной архитектуре и, конечно же, о ее населении.

Начало встречи в воскресенье, 19 марта, в 14:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, зал 6.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).