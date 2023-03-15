Две экскурсии в отреставрированные деревянные дома пройдут в Вологде 18 и 19 марта

Две экскурсии в отреставрированные деревянные дома Вологды проведет в ближайшие выходные – 18 и 19 марта – экскурсовод Катя Хоботова.

18 марта в 14:00 начнется экскурсия в Дом с виноградом, который находится по адресу: Вологда, Благовещенская, 22. Этот дом был построен примерно в 1912 году и принадлежал мещанину Анатолию Васильевичу Красильникову. В 2018 году здание покрасили волонтеры градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест», а благотворительный фонд блогера Ильи Варламова собрал средства на реставрацию деревянных резных дверей.

– Проведем два часа в окружении старинной мебели, историй из столетней жизни дома и вещей, которые давным давно запросто лежали в буфетах, – говорится в анонсе мероприятия.

19 марта в 10:00 начнется экскурсия в отреставрированный флигель дома Дружинина.

Ранее NewsVo рассказывал, что предприниматель Герман Якимов за полтора года отреставрировал этот памятник федерального значения 19 века, который находится по адресу: Вологда, Мальцева, 18.

– Пройдем по трем этажам отреставрированного флигеля и посмотрим на историю дома через историю семьи. А на самом уютном чердачке увидим, что нашлось при реставрации «Дома Засецких»! – говорит об экскурсии Катя Хоботова.

Участие платное. Предварительная запись через личные сообщения экскурсоводу.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на странице экскурсионного бюро «Вокруг да около».

Возрастные ограничения: (12+).

