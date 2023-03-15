Жительницу Междуреченского района приговорили к семи годам колонии за убийство мужа

15.03.2023 [Общество]

В Междуреченском районе суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве мужа.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в доме фигурантов в одной из деревень района вечером 29 августа 2022 года. В ходе возникшего после застолья конфликта подсудимая ударила мужа ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

«Подсудимая вину признала и пояснила что, находясь в состоянии опьянения, муж стал агрессивным и причиной совершения преступления стало его противоправное поведение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, пьянка, родственники, суд, приговор

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