В Междуреченском районе женщина убила своего мужа

30.08.2022 [Происшествия]

В Междуреченском районе следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 45-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержана супруга убитого. 

«По версии следствия, вечером 29 августа 2022 года 34-летняя жительница одной из деревень Междуреченского района Вологодской области по возвращению домой со своим супругом после совместного употребления спиртного в ходе ссоры ударила его ножом в грудь. Скорая помощь пострадавшему была вызвана соседями. Спустя несколько часов после произошедшего мужчина скончался в лечебном учреждении от полученных повреждений. Фигурантка была задержана сотрудниками территориального подразделения СК в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошена в качестве подозреваемой», сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области

В настоящее время следствием завершен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: убийство

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