Лекция о роли малых рек в городах пройдет в Вологде 18 марта

14.03.2023 [Культура]

Публичная лекция «Роль малых рек на примере реки Содемы в жизни современного города» пройдет 18 марта в вологодском музее-заповеднике на площадке выставки «Малая река большого города».

Прочтет лекцию Елена Лебедева, кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения Вологодского государственного университета.

Вход на мероприятие по стоимости музейного билета.

Посетители также смогут посетить выставку «Малая река большого города», где они узнают, почему одна и та же река, в центре города называется Золотуха, а за городом – Содема, как Содема связана с Иваном Грозным, кто живет в реке и на ее берегах, как древние люди обживали берега реки.

Экспонаты выставки – археологические предметы, собранные в бассейне реки, предметы зоологической коллекции, геологические экспонаты. 

Оказывается, несмотря на то, что эта река проходит через областной центр, комплексных биологических исследований в бассейне реки ранее не проводилось. Предполагается, что новая выставка приоткроет некоторые малоизвестные факты.

Выставка необычно оформлена и сопровождается аудиоэффектами.

Начало лекции 18 марта в 13:00 в здании музея-заповедника на территории Вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, Золотуха, выставка

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