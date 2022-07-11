Выставка, посвященная реке Золотухе, открылась в Вологодском музее-заповеднике

Выставка «Малая река большого города», посвященная реке Золотухе, открылась в Вологодском музее-заповеднике.

– Почему одна и та же река, в центре города называется Золотуха, а за городом – Содема? Как Содема связана с Иваном Грозным? Кто живет в реке и на ее берегах? Как древние люди обживали берега реки, и как в современном городе они становятся площадками общественных пространств? Об этом и многом другом вы узнаете на выставке, – рассказывают сотрудники Вологодского государственного музея-заповедника.

Оказывается, несмотря на то, что эта река проходит через областной центр, комплексных биологических исследований в бассейне реки ранее не проводилось. Предполагается, что новая выставка приоткроет некоторые малоизвестные факты.

Экспонаты – археологические предметы, собранные в бассейне реки, предметы зоологической коллекции, геологические экспонаты.

Выставка необычно оформлена и сопровождается аудиоэффектами.

– Вы увидите и услышите то, что видит и слышит река, – рассказывают организаторы.

Работы по подготовке этой выставки велись в рамках проекта «Малая река большого города» на средства гранта компании «Северсталь».

Выставка работает в отделе природы на территории Вологодского кремля с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.