На территории Украины погиб офицер из Бабаевского района Алексей Дарушин

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб офицер из Бабаевского района, выпускник бабаевской школы № 1 капитан Алексей Дарушин. Об этом на своей страничке рассказал глава Бабаевского округа Юрий Парфенов.

По словам главы округа, Алексей Дарушин в 2005 году поступил в военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

«Для Алексея служба в армии стала смыслом жизни. Став профессиональным военным, дослужился до командных должностей. Проходил военную службу в радиотехническом батальоне на территории Камчатского края», — написал Юрий Парфенов.

Обстоятельства гибели офицера не разглашаются.