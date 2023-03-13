На территории Украины погиб офицер из Бабаевского района Алексей Дарушин

13.03.2023 [Происшествия]

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб офицер из Бабаевского района, выпускник бабаевской школы № 1 капитан Алексей Дарушин. Об этом на своей страничке рассказал глава Бабаевского округа Юрий Парфенов.  

По словам главы округа, Алексей Дарушин в 2005 году поступил в военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

«Для Алексея служба в армии стала смыслом жизни. Став профессиональным военным, дослужился до командных должностей. Проходил военную службу в радиотехническом батальоне на территории Камчатского края», — написал Юрий Парфенов.

Обстоятельства гибели офицера не разглашаются.

Тэги: военная спецоперация, Украина, погибшие в Украине

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