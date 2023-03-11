«Вологда-Чеваката» на выезде разгромила «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга

«Вологда-Чеваката» накануне на выезде разгромила «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга, в седьмом туре второго группового этапа женской баскетбольной Суперлиги.



Вологжанки выиграли три четверти из четырех, добившись в итоге победы с разгромным счётом 60:43.

«Эта победа была очень важна для нас! На данном этапе все команды равны по силам, и победы даются нелегко. Мы были готовы к этой игре, знали все сильные и слабые стороны соперника. Нам нужно было реабилитироваться после "чёрной полосы" и, надеюсь, нам это удалось», - сказала после игры центровая «Вологды-Чевакаты» Екатерина Терехова, оформившая дабл-дабл, 14 очков и 10 подборов. У Марина Канищева в этом матче 15 очков, это два самых результативных игрока вологодской команды.

Подопечные Виктора Данилова одерживают вторую победу подряд и поднимаются на третью строчку в турнирной таблице, имея баланс побед и поражений 20/9. В следующем туре, 14 марта, "пчёлы" дома сыграют против столичного «МБА 2».