Семинар-практикум по традиционному народному пению пройдет в Вологде

Семинар-практикум «Традиционное народное пение. Вокальный интенсив» пройдет в Вологде 28 марта.

Проведет семинар Анастасия Рагозина, старший преподаватель кафедры народной художественной культуры Московского государственного института культуры, участница творческого объединения «Под облаками», педагог по вокалу, этнохореограф, автор телеграмм-канала «Научу петь аутентично», программы «Школа аутентичного пения».

В программе:

лекция «Теоретические основы голососбережения. Работа певческого аппарата».

практические занятия: «Певческое дыхание и основы вокального интонирования», «Вокальные распевки и исполнительские приемы в локальных традициях», «Типы звукоизвлечения и вокальные нюансы в локальных традициях».

Мероприятие в первую очередь рассчитано на руководителей фольклорных коллективов и специалистов в сфере традиционной народной культуры, но также приглашаются все желающие. Участие платное.

Семинар пройдет 28 марта с 10:00 до 17:00 в учебном зале Вологодского областного центра народной культуры по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 16б, 2 этаж.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 22 марта 2023 года по е-mail: [email protected] (куратор семинара – Ксения Веденская.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице Центра народной культуры.

