Выставка, посвященная сестрам Эндауровым, открылась в Доме-музее Александра Можайского

Выставка «Сестры Эндауровы» открылась в Доме-музее Алекандра Можайского под Вологдой.

– Не случайно выставка, посвященная Эндауровым, открылась именно в этом музее. Ведь располагается он в особняке бывшей усадьбы Котельниково, первой хозяйкой которой была Елизавета Николаевна Кузьмина (урожденная Эндаурова) – рассказывают сотрудники музея. – Здесь жили две ее дочери Любовь и Елизавета Дмитриевны Кузьмины. Старшая, Любовь, в 1861 году вышла замуж за морского офицера Александра Федоровича Можайского – создателя первого самолета.

Также в этом доме гостила племянница Елизаветы Николаевны – Елизавета Меркурьевна Эндаурова. В 1864 году она окончила Рисовальную школу Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге с серебряной медалью. Елизавета Меркурьевна прославилась своими силуэтными и акварельными рисунками, изделиями из стекла, иллюстрациями книг русских писателей уже под фамилией мужа – скрипача Людвига Францевича Бем.

Ее родная сестра Любовь Меркурьевна Эндаурова тоже стала художницей. Ее тонкие акварели с изображением растений поражают умением видеть в каждом цветке живой мир природы и мастерски передавать его на бумаге.

Художница создавала удивительно изысканные композиции, сопровождающиеся стихами Мятлина, Фета, Майкова, Афанасьева и других поэтов, которые издавались в виде открыток.

О судьбе этих четырех девушек рассказывает новая выставка, на которой представлены фотографии и документы, в том числе с автографами, милые девичьи предметы XIX – начала XX вв., рисунки и открытки Елизаветы Бем и Любови Эндауровой.

Экспонаты – предметы из фондов Вологодского государственного музея-заповедника и из частных коллекций вологжан.

Посетить выставку можно до 1 мая в Доме-музее Можайского в поселке Можайское в Вологодском районе.

– Это заключительная выставка перед закрытием дома-музея на реконструкцию, – добавляют сотрудники музея.

Музей работает с 10:00 до 17:00 (касса – до 16:30). Выходные дни: воскресенье, понедельник. Телефоны: 55-53-80; 89211205657.

Возрастные ограничения: (6+).