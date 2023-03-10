Роструд указал на незаконность удержаний с работников денежных средств в поддержку СВО

В одной из организаций города Кемерово работодатель объявил, что будет удерживать из зарплаты каждого сотрудника 3% в поддержку специальной военной операции. Одна из работниц обратилась в Роструд.

Роструд ответил, что действия по такому удержанию незаконны.

«Работодатель вправе производить удержания из Вашей заработной платы только в случаях (приведены в правовом обосновании), установленных законом. Описанный Вами случай к ним не относится», — ответили женщине в Роструде.

Правовое обоснование:

Согласно ч. 1 ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

— для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

— для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

— для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ);

— при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

Ранее NewsVo писал, что работники бюджетной сферы Великого Устюга обратились к районным властям и Великоустюгскому совету женщин с просьбой перестать собирать с них деньги на спецоперацию.