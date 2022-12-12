Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО

Работники бюджетной сферы Великого Устюга обратились к районным властям и Великоустюгскому совету женщин с просьбой перестать собирать с них деньги на спецоперацию.

«Уважаемая Администрация и этот ваш какой-то совет, перестаньте пожалуйста трясти деньги с работников бюджетной сферы. Мы с супругом оба работаем в бюджете, как смешно когда перед зарплатой ему дают куар код перевести 1000 рублей, а мне перевести 500 рублей. Якобы на мобилизованных. А вы прежде чем нести нам и уже не первый раз спросили, есть ли у нас возможность. Мы своей семьёй помогаем мобилизованным, где и как здесь говорить не буду. Но считаю с вашей стороны это вымогательство. Вы получаете зарплату в разы больше нашего и мы не обязаны для вашего отчёта, какие вы молодцы, что-то вам переводить. За прошлые переводы отчитайтесь, пожалуйста», — написали анонимно жители Великого Устюга в группе «Послушано Великий Устюг».

На сообщение отреагировал Великоустюгский районный совет женщин. Они написали бюджетникам, что им очень жаль, что их акция, «направленная на единение и сплочение людей, привела к такой конфронтации». В совете утверждают, что бойцам было бы неприятно читать подобные посты, а участие в акции исключительно добровольное.

«Напомним — каждый переведённый рубль идёт на приобретение предметов первой необходимости участникам СВО. Имеется полный отчет о поступлениях и расходах. Его мы готовы предоставить в личном порядке каждому обратившемуся. Участие в акции — исключительно добровольное. Участник сам определяет, какую сумму он готов внести. Никакие принудиловки и обязаловки недопустимы», — ответили в совете, заверив, что проведут проверку по данному инциденту на условиях полной анонимности.

Жители Великого Устюга разделились во мнении под постом, часть сказала, что совет правильно собирает деньги, часть недоумевает, почему армию не может обеспечить государство и олигархи.