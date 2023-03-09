В Вологодской области планируют выявлять рак с помощью искусственного интеллекта

09.03.2023 [Общество]

Вологодская область вошла в число пилотных регионов, где будет внедрена интеллектуальная система в медучреждениях. Она позволит врачам на ранних стадиях выявлять у пациентов онкологию в легких. Новую технологию представили на встрече губернатора области и руководства компании макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Интеллектуальная система была разработана компанией «Ростелеком». Это пилотный для области проект диагностики патологий с использованием технологии искусственного интеллекта. В рамках нее врачи будут принимать решения по наличию у человека рака легких с учетом экспертизы искусственного интеллекта.

«Врач не всегда может увидеть онкологию на ранних стадиях. Искусственный интеллект сделает это быстро с помощью системы вычисления. Он оценит реальный снимок легких и поставит диагноз. Параллельно результаты компьютерной томографии проанализируют ведущие онкологи страны — специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», - рассказал вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

По словам экспертов, внедрение в медпрактику технологий позволит повысить уровень обнаружения рака на ранней стадии на 30%.

«Новые технологии помогут выявлять онкологию быстрее и эффективнее, они повысят скорость принятия решений и постановки диагноза. Проект действительно очень важен для региона и страны в целом. Вологодская область готова рассматривать данный программный продукт уже на постоянной основе после успешной реализации в рамках пилота», - отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Еще одним вопросом встречи стала федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» на Вологодчине. В этом году планируется установить рекордное для региона количество базовых станций – в 26 населенных пунктах. Это с учетом 8 населенных пунктов, в которых базовые станции уже построены в начале года. Для сравнения – в прошлом году сотовая связь и мобильный интернет в рамках данной программы появились в 9 деревнях и селах.

Тэги: искусственный интеллект, рак легких

ТОП НЕДЕЛИ

Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
Вологжанин чуть не лишился имущества после нецелевого использования древесины
Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
В ходе СВО погиб житель Вологды
В Вологде ночью горело производственное помещение на улице Чернышевского

Похожие новости

Российские правозащитники выступили в защиту искусственного разума

Они направили обращение в прокуратуру после заявлений компании Google об увольнении инженера Блейка Леймона, который сообщил о признаках сознания у исследуемой им искусственной языковой системы LaMDA

679
0

Специалистов по искусственному интеллекту будут готовить в Вологодской области

Новые магистерские программы по искусственному интеллекту появятся в Вологодском и Череповецком государственных университетах.

1401
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде появился сервис для тех, кто отправляет много посылок
Сбор средств на проведение в Вологде научно-популярных лекций для населения объявлен на краудфандинговой платформе
Дачного вора нашли в Верховажском районе по остаткам самокрутки на месте преступления
В Великом Устюге подростки уничтожили автобусную остановку
В два образовательных учреждения Сокола поступили сообщения о минировании
В Вологодской области планируют выявлять рак с помощью искусственного интеллекта
В Череповце неизвестные похитили и зарезали собаку
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3685
0
08.03.2023 [БлогоVO]

Посмотрел два фильма «Тайна клада» из серии «Великолепная пятерка». Действие детектива происходит в Вологде

680
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

886
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика