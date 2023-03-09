В Вологодской области планируют выявлять рак с помощью искусственного интеллекта

Вологодская область вошла в число пилотных регионов, где будет внедрена интеллектуальная система в медучреждениях. Она позволит врачам на ранних стадиях выявлять у пациентов онкологию в легких. Новую технологию представили на встрече губернатора области и руководства компании макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Интеллектуальная система была разработана компанией «Ростелеком». Это пилотный для области проект диагностики патологий с использованием технологии искусственного интеллекта. В рамках нее врачи будут принимать решения по наличию у человека рака легких с учетом экспертизы искусственного интеллекта.

«Врач не всегда может увидеть онкологию на ранних стадиях. Искусственный интеллект сделает это быстро с помощью системы вычисления. Он оценит реальный снимок легких и поставит диагноз. Параллельно результаты компьютерной томографии проанализируют ведущие онкологи страны — специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», - рассказал вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

По словам экспертов, внедрение в медпрактику технологий позволит повысить уровень обнаружения рака на ранней стадии на 30%.

«Новые технологии помогут выявлять онкологию быстрее и эффективнее, они повысят скорость принятия решений и постановки диагноза. Проект действительно очень важен для региона и страны в целом. Вологодская область готова рассматривать данный программный продукт уже на постоянной основе после успешной реализации в рамках пилота», - отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Еще одним вопросом встречи стала федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» на Вологодчине. В этом году планируется установить рекордное для региона количество базовых станций – в 26 населенных пунктах. Это с учетом 8 населенных пунктов, в которых базовые станции уже построены в начале года. Для сравнения – в прошлом году сотовая связь и мобильный интернет в рамках данной программы появились в 9 деревнях и селах.