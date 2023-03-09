Пара из Череповца победила в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале Пятница

Телеканал «Пятница» показал финальную программу из нового сезона шоу «Четыре свадьбы».

Ранее NewsVo писал, что в программе принимала участие пара из Череповца.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Череповца Вологодской области — 21-летняя Полина и 22-летний Герман. Полина — управляющая сети эко-отелей, ее молодой человек работает на заводе. Влюбленные учились вместе в школе.

Свадьба 22-летнего Германа и 21-летней Полины была устроена в стиле «бохо» и одной из главных организаторов и ведущей торжества была череповчанка Татьяна Гальцова (Мальцева).

Бюджет мероприятия был около 800 000 рублей. «Свадьба в стиле «бохо» получила 58 баллов, а самый высокий балл у соперников череповчан был 50 баллов.