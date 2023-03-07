Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала

07.03.2023 [Общество]

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза. Участниками шоу стали влюбленные из Череповца. 

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Череповца Вологодской области — 21-летняя Полина и 22-летний Герман. Полина — управляющая сети эко-отелей, ее молодой человек работает на заводе. Влюбленные учились вместе в школе.

Молодые устроят свадьбу в стиле бохо с бюджетом 800 тысяч рублей. Фишка торжества — жених будет бросать флягу вместо подвязки.

Ради победы в шоу Полине и Герману предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба — лучшая. Посмотреть свадьбу можно будет 8 марта. 

 

 

Тэги: свадьбы, шоу

ТОП НЕДЕЛИ

Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
В Вологде ночью горело производственное помещение на улице Чернышевского
Жители Вологодской области в панике пересылают друг другу ложное сообщение про отравленные духи
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Грязовце

Похожие новости

В колонии №6 Грязовецкого района отметили свадьбу

На церемонию были приглашены родственники жениха

867
0

В Череповце поженились 81-летние пенсионеры

Свадьбу молодожены праздновали в Доме ветеранов на Городецкой в течение трех дней

1460
0

Парад невест пройдет в Вологде 8 июля

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоится на Кремлевской площади

2022
0

В Вологодской области отмечен спад рождаемости

В первом полугодии 2017 года в Вологодской области родилось 6777 детей, что на 1133 ребенка меньше, чем в первом полугодии предыдущего года

2443
2

Первую свадьбу в доме престарелых отпраздновали в Бабушкинском районе

76-летняя Людмила Петровна и 83-летний Василий Петрович уверяют, что это была любовь с первого взгляда.

3496
1

В Вологде сыграли 9 свадеб в День семьи, любви и верности

Глава города выразил надежду, что молодые семьи внесут свою лепту в улучшение демографической ситуации в областной столице

2623
0

За год в Вологодской области поженились 76 подростков

Такие данные сегодня, в День любви, семьи и верности, публикует Вологдастат

2929
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Чернить и резать лед на реке Вологде начнут 10 марта
Вечер памяти писателя Роберта Балакшина пройдет в Вологде 9 марта
Лекция о чайном этикете и культуре русского застолья пройдет в Вологде 11 марта
Самые необычные имена, встречающиеся в документах досоветского периода, назвали сотрудники Госархива Вологодской области
В Череповце осудили мошенника, обманувшего шесть пенсионеров
Алина Удальцова из Шексны завоевала «серебряную» медаль на Первенстве России по жиму среди девушек
Банк «Открытие»: клиенты увеличили траты в магазинах бытовой техники, кафе и ресторанах на 23 февраля
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3378
0
07.03.2023 [БлогоVO]

Вытегорский район. Водопад Падун

150
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

774
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика