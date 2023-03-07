Влюбленная пара из Череповца сыграет свадьбу в эфире телеканала

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза. Участниками шоу стали влюбленные из Череповца.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Череповца Вологодской области — 21-летняя Полина и 22-летний Герман. Полина — управляющая сети эко-отелей, ее молодой человек работает на заводе. Влюбленные учились вместе в школе.

Молодые устроят свадьбу в стиле бохо с бюджетом 800 тысяч рублей. Фишка торжества — жених будет бросать флягу вместо подвязки.

Ради победы в шоу Полине и Герману предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба — лучшая. Посмотреть свадьбу можно будет 8 марта.