Чернить и резать лед на реке Вологде начнут 10 марта

07.03.2023 [Общество]

Чернить и резать лед на реке Вологде начнут 10 марта. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира в социальной сети. По его словам, такие превентивные меры помогут облегчить прохождение паводка.

– В местах чернения снег хорошо притягивает солнечные лучи, быстрее тает, а прорези во льду позволяют реке быстрее вскрыться, особенно в проблемных местах. Ледорезные работы планируем провести на участках длиной около 2,6 км. В первую очередь выполняем их у мостов, где могут скапливаться заторы. Начинаем с Красного моста, затем мосты 800-летия, Октябрьский, Михальцевская плотина, створ ул. Некрасова, река Тошня в районе ул. Клубова и в районе деревни Никифоровской, — сказал Сергей Воропанов.

Сообщается, что в феврале малые реки города и реку Вологду обследовали с коптера, чтобы оценить предпаводковую ситуацию. В конце этой недели обследование с воздуха будет проведено вновь, чтобы актуализировать данные.

После того как снег начнет таять, специалисты приступят к расчистке русел рек от веток и мусора.

– Сейчас специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» активно ведут работу по прочистке ливневой канализации. В настоящее время количество бригад увеличено до шести. Еженедельно они очищают от 500 метров до 1 км ливневки.

Также сотрудники проводят работы по очистке и отогреву системы водоотведения, – говорится в сообщении пресс-службы администрации города Вологды.

Помимо этого, в Вологде усилен график мониторинга качества воды в реке Вологде — пробы берутся чаще, в случае снижения качества исходной воды корректируется подача реагентов. 

– Необходимый объем реагентов создан, в том числе активированный уголь, который ликвидирует запах. В случае ухудшения качества воды есть возможность перейти на резервный водоисточник — Кубенское озеро, – сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пока, по предварительным прогнозам, специалисты считают, что паводок в Вологде пройдет в штатном режиме. Сейчас толщина льда на реке Вологде составляет 40–45 см, высота снега на нем — 46 см, что соответствует норме. На реке нет заторов, которые могут затруднить прохождение льда. Однако, по словам специалистов, все будет зависеть от погоды в марте и в начале апреля.
 

Тэги: река Вологда, паводок, чернения льда

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