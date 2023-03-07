В ходе СВО погиб житель Вологды

07.03.2023 [Общество]

Депутат Вологодской гордумы Михаил Козырев сообщил о гибели жителя Вологды Андрея Гаркушенко в ходе специальной военной операции.

«С Андреем мы лично познакомились в 2020 году, когда в группе дома я выложил пост о посадке деревьев, он откликнулся первым, сказав, что сделает всю подготовку! Задача оказалась непростой: земля была с камнями и строительным мусором, но Андрей не сдался, справился, и на следующий день мы с соседями все вместе посадили сосны… которые прижились, видимо, сделано было от чистого сердца!!!» — написал Михаил Козырев. 

Отпевание  Андрея Гаркушенко состоится 09 марта в 13.00 в церкви Андрея Первозванного.
 

Тэги: погибшие в Украине

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Автомобиль насмерть сбил ребенка на улице Карла Маркса в Вологде
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Вологде, задержали в Сямже
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»
В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия
Жители Вологодской области в панике пересылают друг другу ложное сообщение про отравленные духи

Похожие новости

В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца

Об этом сообщили в администрации Грязовецкого округа

733
0

В ходе СВО погиб житель Вологодского округа

Об этом сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников

1251
0

В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции

О гибели Александра Базлова и Сергея Скороходова рассказала глава города Маргарита Гусева

2634
0

В ходе СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа

Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте глава муниципалитета Сергей Ордин

1473
0

В ходе СВО погиб уроженец села Девятины Вытегорского района

Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Зимин

2119
0

Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО

Новость подтвердили в администрации Лесного муниципального округа Тверской области

2363
0

В ходе спецоперации погиб житель Бабаевского района

Глава Бабаевского округа Юрий Парфенов сообщил о смерти Леонида Турятко

1915
0

В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района

Евгений Малафеевский погиб 19 января этого года

3245
0

В зоне СВО погиб житель Сокола

О смерти земляка сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин.
 

2384
0

Уроженец Череповца погиб в ходе СВО

Погиб 31 января на территории ЛНР

2562
0

В ходе СВО погиб житель Чагодощенского округа

Осенью он добровольцем пошел служить в ЧВК «Вагнер»

2169
0

В зоне СВО под Артемовском погиб житель Белозерского района

Ему было всего 25

3596
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На семь территорий разделен контракт по уборке Вологды в 2023 году
В 2022 году в банковской системе Вологодской области было выявлено и изъято из обращения 75 фальшивых банкнот
Что подарить любимым женщинам на 8 марта?
Исследование билайн: грамотность собеседника при онлайн-знакомствах – решающее условие для продолжения общения
В зоне СВО погиб военнослужащий из Грязовца
С вологодских предпринимателей взыскали больше миллиона рублей за продажу поддельных электронных сигарет
Из областного бюджета будет выделена субсидия на трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

3283
0
06.03.2023 [БлогоVO]

«И вот однажды встречался я с летчиком-космонавтом Германом Степановичем Титовым»

421
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

752
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика