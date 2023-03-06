В ходе СВО погиб житель Вологодского округа

06.03.2023 [Общество]

Под Артемовском погиб наш житель села Кубенское Владислав Коротяев.

Он относился к ЧВК «Вагнер». Сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

Глава выразил соболезнования родным и близким. 

Тэги: погибшие в Украине

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