В ходе СВО погиб житель Вологодского округа

Под Артемовском погиб наш житель села Кубенское Владислав Коротяев.
Он относился к ЧВК «Вагнер». Сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников.
Глава выразил соболезнования родным и близким.
О гибели Александра Базлова и Сергея Скороходова рассказала глава города Маргарита Гусева
Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте глава муниципалитета Сергей Ордин
Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Зимин
Новость подтвердили в администрации Лесного муниципального округа Тверской области
Глава Бабаевского округа Юрий Парфенов сообщил о смерти Леонида Турятко
Осенью он добровольцем пошел служить в ЧВК «Вагнер»
Она выразила соболезнования родным и близким
Об этом глава округа Сергей Ордин рассказал на своей странице ВКонтакте