В Вологде мужчину будут судить за разбойное нападение на цветочный магазин

05.03.2023 [Общество]

В Вологде 30-летнего мужчину будут судить за разбойное нападение на цветочный магазин.

Как NewsVO сообщал ранее, в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Вологде позвонила продавщица цветочного магазина на улице Ярославской. Испуганная 24-летняя девушка пояснила, что неизвестный под предлогом покупки товара достал из внутреннего кармана куртки нож и, пытаясь порезать ей лицо, стал требовать деньги. Испугавшись за свою жизнь, она открыла кассу и отдала грабителю выручку. Подозреваемого задержали в районе Топливного переулка.

Выяснилось, что мужчина приехал в Вологду, чтобы купить подарок знакомой, но у него не было денег, и он решил ограбить цветочный магазин.

«В торговом зале обвиняемый взял со стеллажа одну открытку с которой направился к кассовой зоне, где находился продавец-кассир. После того как продавец озвучила стоимость открытки обвиняемый достал из внутреннего кармана куртки нож и напал на продавца, урожая применением насилия, при этом высказал требование о передаче ему денежных средств, находящихся в кассовом аппарате», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Добычей злоумышленника стали 14 400 рублей и открытка. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: разбой, нападение, магазин, уголовное дело
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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