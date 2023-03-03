Жители Вологодской области в панике пересылают друг другу ложное сообщение про отравленные духи

03.03.2023 [Общество]

Родительские чаты Вологодской области наполнились сообщениями об отравителях, которые, якобы, прибыли в наш регион, ходят по улицам и предлагают вологжанам понюхать духи, после которых люди начинают чувствовать себя плохо и умирают.

Более того, эту историю люди сопровождают дополнениями о том, что таких «отравителей» кто-то видел в Череповце и в сельской местности.

Часто пересылаемое сообщение в родительских чатах Вологодской области

Сообщение об отравителях является ложным. 

– В настоящее время на территории Вологодской области отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях отравления местных жителей после вдыхания неизвестных веществ из флаконов, предложенных незнакомцами. Данная информация не соответствует действительности, – сообщили сотрудники МВД изданию «Устюжаночка». 

Полицейские призывают граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения. 

По словам Юрия Афанасьева, врача-психиатра Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1, такая информация рассчитана в первую очередь на родителей и ее задача – сеять панику.

– Продукт – ФЕЙК! Целевая – аудитория родители. Канал распространения – родительские чаты. Технология – моральная паника. Предшественник – наркотики в конфетах, раздают в детских садах. Реакция – блокировка, не пересылать дальше, – поясняет Юрий Афанасьев.

Подобные сообщения в последние несколько недель распространяются во многих регионах России. Панические сообщения люди распространяют в мессенджерах с просьбой предупредить близких.

Фейковое сообщение, которое приводит в пример врач-психиатр Юрий Афанасьев

– Судя по тому, что предупреждения появились сразу в нескольких регионах России, это сознательная попытка посеять панику. Информацию вбросили нескольким впечатлительным людям, а дальше сработало «сарафанное радио», – говорится про эту историю в сообществе «Война с фейками». – Дело в том, что убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов непросто. При введении отравляющего вещества через нос, чтобы человек умер, необходима большая концентрация. Для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например, надеть ему на голову пакет. 

Специалисты поясняют, что в такой ситуации отравитель сам получит несовместимые с жизнью увечья даже раньше, чем жертва, так как подобные вещества проникают и через кожу. 

– К тому же, террорист сам тоже вдыхает яд. Чтобы этого избежать, отравителю нужно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Однако, никто не будет нюхать пробник из рук человека в противогазе. Для того, чтобы отравить человека химическим веществом, нужна не только концентрация, но и время. Например, при зариновой атаке в токийском метро, где пакеты с отравляющим веществом лежали в замкнутом пространстве вагона  продолжительное время. Устроить акцию с таким же отравляющим эффектом на улице или парковке будет невозможно. 

Помимо этого, авторы канала «Война с фейками» добавляют, что если бы случаи отравления массово фиксировались по всей стране, об этом бы сообщили полиция и органы власти. Но таких новостей нет. 

Напомним, в январе в Вологодской области распространялись подобные панические сообщения об анонимных звонках по телефону. Сообщалось, будто бы неизвестные звонили детям, представлялись сотрудниками газовой службы и под предлогом проверки газового оборудования, просили детей открыть конфорки и уйти в другую комнату. Эти сообщения тоже были фейком.

Суть ложного сообщения такого типа сформулировала антрополог Александра Архипова:

– В 1980-х годах американская фольклористка Линда Дег, а потом и ее коллега Билл Эллис обнаружили специфический социальный феномен. Например, идет паника, что ужас, кошмар – детям дают конфеты с лезвиями или ядом во время «trick and treats» («сладость или гадость» – ред.) на Хэллоуине. И очень скоро обнаруживаются реальные конфетки с реальным ядом или отравленных детей. Правда, потом выясняется, что это а) детки пошутили или, увы, б) ребенок нашел дома заначку героина и съел ее, а родственики придумали анонимных злодеев с героиновыми конфетками, чтобы уйти от ответственности (это все довольно подробно описано в книге «Опасные советские вещи»). То есть на волне паники люди начинают воплощать в жизнь самые страшные истории, искренне считая себя сыном сатаны после «сатанинских паник» или используя легенды для прикрытия своих делишек. Это явление называется фольклорная остенсия. 

Цель таких сообщений – сеять панику, дестабилизировать ситуацию в обществе.

Если вам встречается подобное сообщение, не стремитесь поскорее переслать его близким, а наоборот, постарайтесь успокоить тех, кто его вам переслал.

Здесь для устрашения еще упоминается черная машина. https://t.me/anthro_fun/2053

Тэги: фейк, духи

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