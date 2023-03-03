Мастер-класс для театральных блогеров пройдет в Вологде 5 марта

03.03.2023 [Культура]

Мастер-класс для театральных блогеров пройдет 5 марта в Вологде в рамках Вологодского областного театрального фестиваля театральных премьер «ВОТ».

Ранее NewsVo рассказывал, что фестиваль «ВОТ» проходит в этом году в Вологде и Череповце с 3 по 12 марта. Зрители смогут увидеть премьерные спектакли этого сезона, а театральные критики вручат награды лучшим актерам и постановщикам сезона.

– Кто такой «театральный блогер»? Откуда он взялся и почему так быстро размножается в Интернете? Всякий ли это, кто пишет у себя в блоге о театре? А зачем вообще такие блоги?... Это лишь часть вопросов, которые нам задали за два дня, – говорят создатели фестиваля театральных премьер.

«Школа театрального блогера» – это проект Ассоциации театральных критиков и Союза театральных деятелей России.

– Мы не учим быть блогерами, мы учим блогеров понимать театр, – поясняют создатели проекта. – Проекту около трех лет, он уже реализован в Воронеже, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми, Пскове, Тюмени, Нягани, Челябинске, Улан-Удэ и других городах России.

В рамках мероприятия о проекте расскажет театральный критик Владимир Спешков, куратор «Школы театрального блогера" в Челябинске.

Мастер-класс по написанию зрительских эссе проведен театровед Светлана Потапенко.

– Это не первый опыт проведения подобных мастер-классов в Вологде. После фестивалей 2022-го года «ВОТ» и «АртТеатр» сформировалась группа зрителей, пишущих о театре, – клуб «Зеленая лампа», - говорят организаторы.

К участию приглашаются все желающие.

Записаться на мастер-класс можно через сообщения в группе фестиваля в социальной сети.

Начало мастер-класса 5 марта в 15:00 в Доме актера по адресу: Вологда, Ленинградская, 4.

Возрастные ограничения: (16+).

Вход свободный.
 

Тэги: мастер-класс, мастер-классы, фестиваль, Театры, блогеры

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