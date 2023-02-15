Фестиваль театральных премьер пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 12 марта

15.02.2023 [Культура]

Вологодский областной театральный фестиваль «ВОТ» пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 12 марта

Это фестиваль театральных премьер. Он проводится в Вологодской области уже третий раз. Впервые фестиваль состоялся в 2019 году. 

Идея проведения принадлежит Вологодскому отделению Союза театральных деятелей. Организует фестиваль Театр-кабаре «АртРеприза» Вологодского Дома актера. Мероприятие проводится при поддержке правительства Вологодской области.

Основную программу фестиваля составляют смотр, обсуждение и профессиональная оценка лучших премьерных спектаклей этого театрального сезона приглашенными театральными критиками. В завершение мероприятия награды ждут лучших актеров и постановщиков. 

Билеты на спектакли фестиваля «ВОТ» можно приобрести в кассах и на сайтах театров-участников. 

Внеконкурсная программа

3 марта

  • 18:00 «Старший сын» (12+), Череповецкий камерный театр

Конкурсная программа

4 марта

  • 12:00 «Сказки Пушкина» (6+), Череповецкий Театр для детей и молодежи в зале «Площадка №50» ДК «Строитель»
  • 18:00 «Пока я здесь» (16+), Череповецкий камерный театр

5 марта

  • 14:00 «Таинственный гиппопотам» (0+), Вологодский театр кукол «Теремок»
  • 19:00 «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+), «Свой театр» (Вологда) в зале кофейни «Д'Флеръ»

6 марта

  • 19:00 «Пегий пес, бегущий краем моря» (12+), Театр-кабаре «АртРеприза» Вологодского дома актера

7 марта

  • 19:00 «Человек в закрытой комнате» (18+), Вологодский драмтеатр

9 марта

  • 15:00 «Пятая Вологда» (16+), «ОккервильТеатр» (Вологда) в «Доме с лилиями»
  • 18:00 «Привычное дело» (12+), Вологодский драматический театр

10 марта

  • 18:00 «На всякого мудреца довольно простоты» (12+), Вологодский драматический театр

11 марта

  • 12:00 «Муха-цокотуха» (0+), Вологодский театр кукол «Теремок»
  • 15:00 «Неточка» (16+), Камерный драматический театр (Вологда)
  • 18:00 «Женитьба» (14+), Вологодский театр для детей и молодежи (ТЮЗ)

12 марта

  • 11:00 «Денискины рассказы» (6+), Вологодский театр для детей и молодежи (ТЮЗ)
  • 15:00 Итоговая конференция в Доме актера в Вологде
     
Тэги: фестиваль, Театры, спектакли

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