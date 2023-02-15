Фестиваль театральных премьер пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 12 марта

Вологодский областной театральный фестиваль «ВОТ» пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 12 марта.
Это фестиваль театральных премьер. Он проводится в Вологодской области уже третий раз. Впервые фестиваль состоялся в 2019 году.
Идея проведения принадлежит Вологодскому отделению Союза театральных деятелей. Организует фестиваль Театр-кабаре «АртРеприза» Вологодского Дома актера. Мероприятие проводится при поддержке правительства Вологодской области.
Основную программу фестиваля составляют смотр, обсуждение и профессиональная оценка лучших премьерных спектаклей этого театрального сезона приглашенными театральными критиками. В завершение мероприятия награды ждут лучших актеров и постановщиков.
Билеты на спектакли фестиваля «ВОТ» можно приобрести в кассах и на сайтах театров-участников.
Внеконкурсная программа
3 марта
- 18:00 «Старший сын» (12+), Череповецкий камерный театр
Конкурсная программа
4 марта
- 12:00 «Сказки Пушкина» (6+), Череповецкий Театр для детей и молодежи в зале «Площадка №50» ДК «Строитель»
- 18:00 «Пока я здесь» (16+), Череповецкий камерный театр
5 марта
- 14:00 «Таинственный гиппопотам» (0+), Вологодский театр кукол «Теремок»
- 19:00 «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+), «Свой театр» (Вологда) в зале кофейни «Д'Флеръ»
6 марта
- 19:00 «Пегий пес, бегущий краем моря» (12+), Театр-кабаре «АртРеприза» Вологодского дома актера
7 марта
- 19:00 «Человек в закрытой комнате» (18+), Вологодский драмтеатр
9 марта
- 15:00 «Пятая Вологда» (16+), «ОккервильТеатр» (Вологда) в «Доме с лилиями»
- 18:00 «Привычное дело» (12+), Вологодский драматический театр
10 марта
- 18:00 «На всякого мудреца довольно простоты» (12+), Вологодский драматический театр
11 марта
- 12:00 «Муха-цокотуха» (0+), Вологодский театр кукол «Теремок»
- 15:00 «Неточка» (16+), Камерный драматический театр (Вологда)
- 18:00 «Женитьба» (14+), Вологодский театр для детей и молодежи (ТЮЗ)
12 марта
- 11:00 «Денискины рассказы» (6+), Вологодский театр для детей и молодежи (ТЮЗ)
- 15:00 Итоговая конференция в Доме актера в Вологде