Выставка гравюр из дамских модных журналов XIX – ХХ века начнет 5 марта работу в музее «Мир забытых вещей»

5 марта в музее «Мир забытых вещей» начинает работу новая выставка «Модный курьер».

«Модный курьер» — первый выставочный проект антикварных гравюр из дамских модных журналов XIX — начала ХХ вв. из коллекции просветительского проекта «Музей на ладони» (г. Москва) в Вологде!

«В обширном собрании „Музея на ладони“ насчитывается несколько десятков подлинных гравюр. Кураторы проекта также собирают и реставрируют антикварные и винтажные вещи, которыми пользовались дамы и кавалеры прошлого: украшения, повседневные мелочи, веера и многое другое. На выставке будут представлены гравюры из дамских модных журналов 1830-х — начала 20 в. В многообразии дамских образов, изображенных на гравюрах, можно увидеть прогулочные, визитные, чайные, вечерние, бальные ансамбли, знаменитую „амазонку“ или костюм для верховой езды, а также рекомендации к детской и сезонной дамской одежде», — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Хорошо известно, что законодательницей моды в былые времена являлась Франция, а центром моды был Париж. Для выставки были отобраны модные картинки из знаменитых французских журналов: «Journal des Dames», «Petite Courier des Dames», «Magasin des Demoiselles», «Musèe des Familles», «Journal le Printemps», «La France élégante et Paris élégant réunis».

Гравюры разместились в уютном зале с балконом на третьем этаже музея.

Выставка будет работать до 25 мая.

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