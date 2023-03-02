В Череповце осудили пенсионерку, укусившую судебного пристава

В Череповце суд вынес приговор 67-летней местной жительнице, признанной виновной в применении насилия в отношении судебного пристава.

Как NewsVO сообщал ранее, в декабре 2022 года женщина пыталась пройти в канцелярию Череповецкого районного суда, минуя пост охраны. Когда один из приставов остановил женщину и попросил предъявить документы, а личные вещи сдать на осмотр, женщина отказалась. Объяснила это тем, что не признает законов России, документов у нее нет. В ходе разговора женщина стала бурно выражать недовольство и укусила пристава за руку. Пострадавший испытал физическую боль и получил несколько ссадин, и действия подсудимой были квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья.

«Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.