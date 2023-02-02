Жительница Череповца покусала судебного пристава в здании районного суда.

В пресс-службе Вологодского УФССП рассказали, что женщина пыталась пройти в канцелярию Череповецкого районного суда, минуя пост охраны. Когда один из приставов остановил женщину и попросил предъявить документы, а личные вещи сдать на осмотр, женщина отказалась. Объяснила это тем, что не признает законов России, документов у нее нет. В ходе разговора женщина стала бурно выражать недовольство и укусила пристава за руку.

В итоге в суд вызвали полицию, которая задержала женщину. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.

В УФССП напоминают, что осуществление пропускного режима в суде — это требование федерального закона. Осмотр вещей производятся в целях обеспечения безопасности и также является законным.