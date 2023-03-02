В Вологде тысяча специалистов и двести единиц техники подготовлены на случай ликвидации последствий весеннего паводка

Смотр сил и средств аварийных служб города в преддверии весеннего паводка прошел 1 марта в Вологде. На площади Революции была представлена техника 13 предприятий города. Оказывать помощь в случае подтоплений будут спасатели, пожарные, полицейские, управляющие компании и образовательные учреждения.

«Все городские службы приведены в режим готовности к работе с подтоплениями. Всего на случай возможных ЧС, в том числе и подтоплений в период весеннего паводка, в Вологде могут быть задействованы 950 человек личного состава и 202 единицы техники и оборудования. Для того чтобы минимизировать последствия весеннего паводка предпринимаем профилактические меры, проводим обследование малых рек, очистку дождеприемных колодцев. В марте приступим к чернению льда и ледорезным работам на реке Вологде. Такая упреждающая практика успела доказать свою эффективность в прошлые годы», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

План противопаводковых мероприятий на 2023 год уже утвержден, определены основные направления деятельности специалистов. Так в течение марта и апреля специалисты Центра гражданской защиты проверят семь пунктов для временного размещения населения, проведут работу с председателями садоводческих товариществ. Управляющие компании держат на контроле ситуацию в подвалах домов, коммунальщики очищают русла рек, водопроводные канавы и колодцы. Для работы на случай подтопления территорий спасателями и коммунальными службами подготовлены различные виды спецтехники: автомобили, лодки, тепловые пушки, насосные помпы и прочее.

«У нас в наличии имеется пять автолодок. Судна обладают хорошей проходимостью, внутри спасательные средства: гидрокостюм, жилеты, спасательный круг. Имеются палатка, газовая тепловая пушка, мотопомпа для откачки воды», — рассказал главный специалист аварийно-спасательной службы «Центра гражданской защиты города Вологды» Сергей Едемский.

Для своевременного информирования вологжан о возможном подтоплении будет использоваться мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это автомобиль с экраном на кузове, на котором в режиме реального времени транслируются видеоролики и новости телеканалов.

«Мы можем запустить заранее подготовленные ролики или включить трансляции определенных передач телевидения, т. к. аппаратура позволяет осуществлять прием спутниковых сигналов. Кроме того, есть функция информирования диктором, т. е. подключается микрофон и звук выводится в колонки, с радиусом охвата 30-05-00 метров. Все электропитание осуществляется автономным генератором, его хватает на двое суток безостановочной работы», — отметил начальник отдела применения ППУ ЦУКС ГУ МЧС по Вологодской области Иван Богданов.

Кроме спецслужб помощь вологжанам готов оказать добровольный студенческий отряд Вологодского государственного университета.

«В настоящее время отряд насчитывает порядка 20 человек, 10 из которых готовы к выезду на места паводка. У нас имеется квадрокоптер, который будет помогать мониторить местность и отслеживать положение объектов с высоты птичьего полета, лодка, оборудованная спасательными жилетами, помпа для откачки воды с низменности поможет в оказании помощи терпящим бедствие. Также сможем оперативно оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, подготовлена аптечка с бинтами, повязками и необходимыми медикаментами», — рассказал доброволец студенческого отряда ВоГУ Павел Кащик.

По предварительным прогнозам синоптиков начало паводка ожидается в апреле. Специалисты отмечают, что снегонакопление продлится до середины марта, после чего можно будет сделать более точный прогноз.