Интернет от Мегафона стал работать быстрее в Вологодской области

Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в 3 районных городах и 17 малых населенных пунктах Вологодской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 25% для более чем 33,5 тысяч жителей региона.

Апгрейд сети в диапазоне LTE прошел в городах Бабаево, Вытегра и Никольск, а также в селах и деревнях Кадуйского, Вожегодского, Чагодащенского, Харовского, Тарногского и других районов. Базовые станции в частотных диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц обладают более устойчивым сигналом при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Модернизация сети также расширила возможности пользования интернетом вдоль автомобильных трасс внутриобластного значения. Изменения коснулись населенных пунктов, расположенных вдоль транспортных направлений: Сямжа — Харовск, Кадуй — Сосновка и Тотьма- Пыщуг.

Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета. Теперь жители области могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

«Потребление мобильного трафика стабильно растет — люди все активнее пользуются гаджетами и дома и в дороге. Мы постоянно мониторим, насколько загружена та или иная базовая станция, сколько на ней находится абонентов. Специалисты компании точечно модернизируют базовые станции там, где существенно возрастает нагрузка на сеть. Итогом проведенных работ стало повышение скорости передачи данных и расширение покрытия. Теперь еще больше наших абонентов смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в момент пиковых нагрузок», — отметил Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Спрос на высокие скорости интернета в Вологодской области подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2023 года пользователи компании скачали почти 13 тысяч Терабайт данных — это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.