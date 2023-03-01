Интернет от Мегафона стал работать быстрее в Вологодской области

01.03.2023 [Общество]

Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в 3 районных городах и 17 малых населенных пунктах Вологодской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 25% для более чем 33,5 тысяч жителей региона.

Апгрейд сети в диапазоне LTE прошел в городах Бабаево, Вытегра и Никольск, а также в селах и деревнях Кадуйского, Вожегодского, Чагодащенского, Харовского, Тарногского и других районов. Базовые станции в частотных диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц обладают более устойчивым сигналом при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Модернизация сети также расширила возможности пользования интернетом вдоль автомобильных трасс внутриобластного значения. Изменения коснулись населенных пунктов, расположенных вдоль транспортных направлений: Сямжа — Харовск, Кадуй — Сосновка и Тотьма- Пыщуг.

Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета. Теперь жители области могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

«Потребление мобильного трафика стабильно растет — люди все активнее пользуются гаджетами и дома и в дороге. Мы постоянно мониторим, насколько загружена та или иная базовая станция, сколько на ней находится абонентов. Специалисты компании точечно модернизируют базовые станции там, где существенно возрастает нагрузка на сеть. Итогом проведенных работ стало повышение скорости передачи данных и расширение покрытия. Теперь еще больше наших абонентов смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в момент пиковых нагрузок», — отметил Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Спрос на высокие скорости интернета в Вологодской области подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2023 года пользователи компании скачали почти 13 тысяч Терабайт данных — это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Тэги: Мегафон, Интернет

ТОП НЕДЕЛИ

Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан
24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО

Похожие новости

МегаФон увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram

Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах

641
0

Жители сел и деревень Вологодской области стали чаще пользоваться мессенджерами

Абоненты МегаФона, живущие в небольших населенных пунктах региона, в этом году звонили через мессенджеры на 13% чаще, чем годом ранее

681
0

Чаще всего пары дарили друг другу на 14 февраля беспроводные наушники

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюблённых

821
0

МегаФон построил частную сеть LTE на территории металлургического комбината с помощью российских технологий

Благодаря частной сети удалось оперативно протестировать возможность реализации цифрового проекта «Разработка системы слежения за чугуновозными ковшами»

912
0

Мегафон: туристы выбирают новые направления для горнолыжного отдыха

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%

1186
0

Российские пользователи при покупке подержанных телефонов чаще всего выбирают Apple iPhone

Также российские пользователи готовы дать второй шанс флагманским моделям Samsung, iPhone и Xiaomi

753
0

Мегафон купил компанию «ИнПлат», что позволит предложить абонентам новые сервисы

МегаФон приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе

625
0

МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счет рефарминга

Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром

1397
0

Мегафон: у Деда Мороза появилась связь 4G

Впервые более 100 тысяч любителей погостить в Вотчине деда Мороза получили доступ к сетям 4G

783
0

Жители Вологды могут рассказать о путешествии на Северный Кавказ в онлайн-режиме

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи

1194
0

МегаФон модернизировал работу базовых станций гиганта металлургической промышленности

Теперь сотрудники предприятия могут участвовать в онлайн-совещаниях и передавать тяжелые рабочие файлы

888
0

Количество пользователей TikTok старше 55 лет выросло в два раза с начала года

Активность молодых пользователей TikTok наоборот снижается

756
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Интернет от Мегафона стал работать быстрее в Вологодской области
Областная выставка охотничьих собак пройдет в Вологде 11 марта
Ежегодная выставка картин «Педагог и наставник» откроется 2 марта в Вологде
Лекция «Портреты Екатерины II в собрании Вологодской картинной галереи» состоится 2 марта
Житель Вологды отправится в колонию на пять месяцев за пьяное вождение
В Вологде устраняют очередную аварию на водопроводе
В Вологде объявлена закупка на 16 млн рублей на реставрацию домика Петра I
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1904
0
28.02.2023 [БлогоVO]

В 2023 году администрация района существенно сокращает расходы на содержание дорог общего пользования

480
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Все билеты на плей-офф были проданы за 40 минут

47
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика