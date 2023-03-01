В Вологодской области перенесли сроки проведения проверки систем оповещения

В Вологодской области перенесли сроки проведения проверки готовности систем оповещения, сообщил на своей странице в соцсети председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Алексей Зотов.

«МЧС России принято решение о переносе сроков проведения готовности систем оповещения населения запуском электросирен (громкоговорителей), замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов информации до населения, запланированных на 1 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее NewsVO сообщал, что по информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, проверка системы оповещения с включением электросирен была запланирована на 1 марта. Кроме того, 28 февраля в эфире некоторых коммерческих радиостанций, которые вещают на территории Вологодской области, прозвучало объявление воздушной тревоги, но эта информация оказалась ложной.