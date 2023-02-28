Объявление воздушной тревоги по радио в Вологодской области оказалось фейком

28.02.2023 [Общество]

28 февраля в эфире некоторых коммерческих радиостанций, которые вещают на территории Вологодской области, прозвучало объявление воздушной тревоги.

МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Подобные объявления прозвучали в эфире телеканалов и радиостанций в нескольких регионах России в результате взлома серверов.

– От жителей Вологодской области тоже поступают сообщения о том, что в эфире некоторых коммерческих радиостанций звучала фейковая информация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Также сообщается, что 1 марта будет проводиться плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения городского округа города Вологды с включением электросирен.

– Убедительная просьба: услышав сигнал сирены, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что запуск средств оповещения производится в рамках проверки готовности системы к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области.
 

Тэги: сирены, тревога, ложная тревога

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