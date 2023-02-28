Объявление воздушной тревоги по радио в Вологодской области оказалось фейком

28 февраля в эфире некоторых коммерческих радиостанций, которые вещают на территории Вологодской области, прозвучало объявление воздушной тревоги.

МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Подобные объявления прозвучали в эфире телеканалов и радиостанций в нескольких регионах России в результате взлома серверов.

– От жителей Вологодской области тоже поступают сообщения о том, что в эфире некоторых коммерческих радиостанций звучала фейковая информация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Также сообщается, что 1 марта будет проводиться плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения городского округа города Вологды с включением электросирен.