Объявление воздушной тревоги по радио в Вологодской области оказалось фейком

28 февраля в эфире некоторых коммерческих радиостанций, которые вещают на территории Вологодской области, прозвучало объявление воздушной тревоги.
МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Подобные объявления прозвучали в эфире телеканалов и радиостанций в нескольких регионах России в результате взлома серверов.
– От жителей Вологодской области тоже поступают сообщения о том, что в эфире некоторых коммерческих радиостанций звучала фейковая информация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
Также сообщается, что 1 марта будет проводиться плановая комплексная техническая проверка муниципальной системы оповещения населения городского округа города Вологды с включением электросирен.
– Убедительная просьба: услышав сигнал сирены, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что запуск средств оповещения производится в рамках проверки готовности системы к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области.