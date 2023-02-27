Перерасчет за тепло будет сделан жителям домов, которые сидели без отопления из-за аварии на сетях ТГК-2

27.02.2023 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов, комментируя аварию на тепловых сетях ТГК-2, которая произошла 23 февраля в районе Технического переулка заявил, что жителям, пострадавшим от аварии будет сделан перерасчет за отопление. 23 февраля более 190 домов  в Южном микрорайоне остались без отопления. 48 домов удалось оперативно переключить на муниципальные котельные, теплоснабжение остальных зданий было восстановлено в ночь с 24 на 25 февраля.

«Жителям домов, которые не удалось переключить на другие котельные, будет сделан перерасчёт за тепло и горячую воду. Он будет произведен в автоматическом режиме, никуда обращаться не надо, все данные есть. Кроме того, Администрация Вологды  готовит обращение в городскую прокуратуру с просьбой дать оценку всему произошедшему по своей компетенции и проверить работу ТГК-2 по подготовке к отопительному сезону. Мы со своей стороны тоже усилим работу с ТГК-2 в контексте более интенсивных ремонтов  тепловых сетей при подготовке к отопительному периоду», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По данным администрации города Вологды в год в среднем  ТГК-2  обновляет не более полукилометра коммуникаций, и Администрация Вологды не раз обращала внимание руководства компании на недостаточный объем замены тепловых сетей при подготовке к отопительному сезону. В микрорайоне Бывалово из-за аварий на сетях ТГК-2 теплоснабжение жилых домов отключали девять раз за 2 года. Подобные ситуации были и в центральной части  города, но оставшиеся без тепла дома городские власти и предприятие «Вологдагортеплосеть» переключали на  другие котельные с помощью системы закольцовок.

  «Также будем настаивать на замене сетей ТГК-2 перед ремонтами дворов и дорог, как это делают предприятия „Вологдагортеплосеть“ и „Вологдагорводоканал“. На 2024 год по дорожному нацпроекту запланирован ремонт Советского проспекта, где проходит магистральная сеть ТГК-2. По нашей информации, она находится в непростом состоянии.  Мы обратились  в  компанию с просьбой о ее замене и получили ответ, что замена будет частичной — на двух небольших участках. Это, конечно, нас не устраивает. Надеемся прийти к конструктивному диалогу, чтобы не приходилось новый асфальт вскрывать из-за прорывов на изношенных сетях», — уточнил мэр Вологды Сергей Воропанов.

ПАО ТГК-2 обеспечивает теплом и горячей водой южную и центральную часть Вологды.

Ранее NewsVo писал, что авария на магистральном теплопроводе, диаметр которого 630 мм, произошла 23 февраля в Южном микрорайоне Вологды на сетях ТГК-2 по адресу Технический переулок, д. 37. 

Тэги: аварии, платежи

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