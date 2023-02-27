Жители Великого Устюга пожаловались на плохую уборку снега на странице главы, но вместо ответа их комментарии просто удалили

Житель Великого Устюга хотел пожаловаться на плохую уборку города, но ответа от властей так и не дождался. Его комментарии были просто удалены в оперативном порядке. Устюжанина успела поддержать еще одна женщина, но ее комментарии тоже исчезли.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал чиновников усилить работу по жалобам жителей в соцсетях. Олег Кувшинников также заявил, что будет ставить вопрос о «кадровом соответствии занимаемой должности» руководителей тех ведомств и муниципалитетов, которые не реагируют или недостаточно эффективно реагируют на жалобы жителей в соцсетях.