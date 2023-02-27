Жители Великого Устюга пожаловались на плохую уборку снега на странице главы, но вместо ответа их комментарии просто удалили

27.02.2023 [Общество]

Житель Великого Устюга хотел пожаловаться на плохую уборку города, но ответа от властей так и не дождался. Его комментарии были просто удалены в оперативном порядке. Устюжанина успела поддержать еще одна женщина, но ее комментарии тоже исчезли.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал чиновников  усилить работу по жалобам  жителей в соцсетях. Олег Кувшинников также заявил, что будет ставить вопрос о «кадровом соответствии занимаемой должности» руководителей тех ведомств и муниципалитетов, которые не реагируют или недостаточно эффективно реагируют на жалобы жителей в соцсетях.

    

 

 

 

 

 

 

Тэги: жалобы, комментарии, власти, ответы

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